Miss Grand International 2026: fecha, horarios, candidatas y cómo votar por la peruana Zuliet Seminario en la final del certamen de belleza
La gran final del Miss Grand International 2026 se realizará el sábado 10 de octubre en Bangkok, con la participación de concursantes de 80 países, incluido Perú.
¡En la recta final! La gran final del Miss Grand International 2026 se realizará este sábado 10 de octubre en Bangkok, sede que recibió el certamen luego de que India dejara de albergarlo. Las concursantes de 80 países y territorios autónomos, entre ellas la peruana Zuliet Seminario, competirán por el título y la corona que actualmente pertenece a la filipina Emma Tiglao.
La gran final de la edición catorce del Miss Grand International iniciará a las 7.00 p. m., en el MGI Hall, ubicado en el sexto piso del centro comercial Bravo BKK, en Rama 9, con el tradicional baile de apertura y continuará con la pasarela en traje de baño, los discursos relacionados con temas de impacto social y el desfile en vestido de gala. Finalmente, la ceremonia concluirá con la elección y coronación de la nueva Miss Grand International.
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¿Qué actividades quedan en el Miss Grand International 2026?
La última fase del Miss Grand International 2026 estará marcada por tres jornadas clave. La primera se desarrollará este miércoles 7 de octubre, cuando a la 1.00 p. m., hora de Tailandia, se lleve a cabo el desfile de trajes típicos. En esta presentación, cada candidata lucirá una propuesta inspirada en la cultura y las tradiciones de su país.
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Horas más tarde, a las 8.00 p. m., tendrá lugar la competencia preliminar. Durante esta etapa, las participantes se presentarán ante el jurado con sus respectivos vestidos de gala. Esta jornada será determinante para las aspirantes, ya que su desempeño podría definir quiénes conseguirán avanzar al grupo de las 20 semifinalistas.
Luego de ambas actividades, las candidatas tendrán dos días destinados a los ensayos, el 8 y 9 de octubre, antes de afrontar la noche más importante del certamen.
¿Dónde ver la final del Miss Grand International 2026?
La organización del Miss Grand International 2026 dio a conocer que sus actividades se transmitirán a través de plataformas digitales oficiales, entre ellas el canal de YouTube GrandTV para más de 150 países y la final se podrá ver además por la página de Facebook de Miss Grand International.
¿A qué hora ver la final del Miss Grand International 2026?
El horario es el mayor reto, porque entre Tailandia y la región de Latinoamérica hay entre 10 y 13 horas de diferencia. Por ejemplo, en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el desfile de trajes típicos será a la 1.00 de la madrugada del miércoles 7, la preliminar a las 8.00 a. m. de ese mismo día y la final está programada para las 7.00 a. m. del sábado 10 de octubre.
¿Cómo votar por Zuliet Seminario en el Miss Grand International 2026?
Para apoyar a Zuliet Seminario, la representante de Perú, en el Country’s Power of the Year, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial del Miss Grand International y dirigirse a la sección 'Vote'. Allí deberán seleccionar la categoría correspondiente al concurso y elegir a la arequipeña, identificada con la bandera de Perú.
Cada voto tiene un costo de USD1. Luego de seleccionar la cantidad de votos que se desea adquirir, se debe completar el proceso de pago. La votación de esta ronda estará habilitada hasta el 7 de octubre de 2026 a las 7.00, hora de Perú.
¿Quiénes son las candidatas del Miss Grand International 2026?
- Albania - Sara Shehu
- Armenia - Amest Arutiunian
- Australia - Cat Jane Shepherd
- Bangladesh - Anonna Fatima
- Belgium - Emily Baesen
- Bolivia - Kaithlyn da Rocha
- Brazil - Paula Assunção
- Canada - Patricia Seward
- Chile - Ignacia Michelson
- China - Mengmeng Liu
- Colombia - María Paula Berrio
- Costa Rica - Catalina Murillo
- Côte d'Ivoire - Marlène Kouassi
- Cuba - Alyanni Gómez
- Czech Republic - Hana Dědková
- Dominican Republic - Keitty Familia
- Ecuador - Shyare Andrade
- Egypt - Menna El Batran
- El Salvador - Valeria Amaya
- France - Axelle Varin
- Georgia - Ioanna Shervashidze
- Ghana - Adelaide Somuah
- Guatemala - Ximena Carrillo
- Guyana - Khadesia Walker
- Haiti - Estephanie Charles
- Honduras - Emely Alemán
- Hong Kong - Xuebing Liu
- India - Lakshita Thilagaraj
- Indonesia - Dilza Salsabila
- Iran - Tanin Alemi Baygy
- Italy - Angelica Marziali
- Jamaica - Simone Gardner
- Japan - Sara Chiba
- Kazakhstan - Anel Yemel
- Kosovo - Alba Fazlija
- Laos - Louise Chanthalangsy
- Lebanon - Perla Abou Rjeily
- Malaysia - Vyan Trisni
- Malta - Natalia Galea
- Mexico - Pety Juárez
- Moldova - Regina Ganzenko
- Mongolia - Amber Yuhan
- Montenegro - Andrijana Delibašić
- Myanmar - Christine Nan Seng
- Nepal - Sumnima Puri
- Netherlands - Beau Megan Goos
- New Zealand - Emily Faulkner
- Nicaragua - Nahomy Hill
- Nigeria - Uzogheli Ifeoma
- Norway - Ayu Zhafira Kynbråten
- Pakistan - Zara Younus
- Paraguay - Micaela Viveros
- Peru - Zuliet Seminario
- Philippines - Angelica Lopez
- Portugal - Milena Rabelo
- Puerto Rico - Vicky Carbonell
- Romania - Andreea Ciucă
- Russia - Polina Ammosova
- Sierra Leone - Adel Caroline Jusu
- Singapore - Nicole Bacon
- Slovakia - Viktória Kloknerová
- South Africa - Estèe-Mari Smit
- South Korea - Lang Sa
- South Sudan - Akoi Arok
- Spain - Alba María Ruiz
- Sri Lanka - Nethaki Lokugamage
- Switzerland - Sarah Louisa Rohrer
- Taiwan - Xingxue Yan
- Tanzania - Jihan Dimack
- Thailand - Patthama Jitsawat
- Turkey - Ronika Başaran
- United Kingdom - Pooja Ghodekar
- United States - Victoria Oluwakotanmi
- United States Virgin Islands - Brianna Stern
- Uruguay - Francie Millan
- Venezuela - Lady Di Mosquera
- Vietnam - Emoura Phạm
- Zimbabwe - Shelly Usman