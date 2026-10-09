Este sábado 10 se realizará la gran final del Miss Grand International 2026 en el MGI Hall, ubicado en el sexto piso del centro comercial Bravo BKK, en Rama 9, con el tradicional baile de apertura y continuará con la pasarela en traje de baño, los discursos relacionados con temas de impacto social y el desfile en vestido de gala. Finalmente, la ceremonia concluirá con la elección y coronación de la nueva Miss Grand International.

En esta gala final, las concursantes de 80 países y territorios autónomos, entre ellas la peruana Zuliet Seminario, competirán por el título y la corona que actualmente pertenece a la filipina Emma Tiglao. Pero no será final, ya que hay otras participantes que tienen gran peso en la lista de los missólogos. En esta nota, conoce a las contrincantes más difíciles a vencer.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Dónde y a qué hora ver la final del Miss Grand International 2026?

La organización del Miss Grand International 2026 dio a conocer que sus actividades se transmitirán a través de plataformas digitales oficiales, entre ellas el canal de YouTube GrandTV para más de 150 países y la final se podrá ver además por la página de Facebook de Miss Grand International.

La gran final de la edición 14 del Miss Grand International iniciará a las 7.00 a. m. del sábado 10 de octubre, en países como Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. En tanto, en Tailandia se llevará a cabo 12 horas después del mismo día.

¿Quiénes son las favoritas de los missólogos?

Aitor Marín, un experto en certámenes de belleza, dio a conocer a las candidatas favoritas que más han sido mencionadas en los hot picks, que son las listas de predicciones o pronósticos que hacen expertos antes de la gran noche, señalando a las candidatas que tienen más posibilidades de ganar o entrar al top de finalistas.

En uno de los hot picks aparecen las representantes de Tanzania, Vietnam, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Perú, República Checa, USA, Netherlands y Puerto Rico dentro de las 10 favoritas del Miss Grand International 2026.

Las 11 favoritas del Miss Grand International 2026.

En otra de las listas figuran las candidatas de Venezuela, Tanzania, Vietnam, Perú y Ecuador en el top 5. A ellas las siguen las representantes de Guatemala, Cuba, USA, Costa de Marfil y Filipinas.

Zuliet Seminario entre las 5 favoritas del Miss Grand International 2026.

Otra página colocó a la representante de Guatemala como coronada. Le siguen Vietnam, Tanzania, Netherlands y Ecuador en el top 5. A ellas se suman las representantes de Cuba, Paraguay, Venezuela, USA y República Checa.

Guatemala, Vietnam, Tanzania, Netherlands y Ecuador entre las favoritas del Miss Grand International 2026.

¿Quiénes son las 10 favoritas de Daniel Ramos?

Miss Tanzania - Jihan Dimack

Miss Puerto Rico - Vicky Carbonell

Miss Guatemala - Ximena Carrillo

Miss Philippines - Angelica Lopez

Miss Cuba - Alyanni Gómez

Miss Vietnam - Emoura Phạm

Miss Venezuela - Lady Di Mosquera

Miss United States - Victoria Oluwakotanmi

Miss Thailand - Patthama Jitsawat

Miss Ecuador - Shyare Andrade

Aunque Daniel Ramos no puso a la candidata peruana Zuliet Seminario en su top 10, sí la consideró en el top 15. "Perú me encanta. Espero que solucione el problema de su vestido. Me encantaría ponerle un top 10 o top 5. Tú sabes que eres una de las chicas que yo más apoyé en este canal porque me encanta tu potencial, me encanta tu aura, me encantó tu entrevista, te la gozaste, estaba superrelajada. A pesar de que a lo mejor los nervios estaban por allí, te reíste mucho, se notó que conectaste con el jurado, sin embargo, hay puntos bastante importantes y yo quiero verte en ese top 10", expresó.