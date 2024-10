Gino Arévalo, recordado por su participación en el popular programa humorístico 'Recargados de risa', ha experimentado una serie de cambios notables desde su salida de la televisión. Conocido por su carisma y talento en el mundo de la comicidad peruana, Arévalo ha tenido que reinventarse en diversas áreas para enfrentar las dificultades que se le han presentado.

Años después de su éxito en la pantalla chica, el humorista se encuentra en un escenario completamente distinto. Actualmente, combina varios oficios, incluido el de cortador de fierro en una empresa de fabricación de acero inoxidable, demostrando su capacidad de adaptación y esfuerzo incansable para sacar adelante a sus hijas.

Gino Arévalo: ¿A qué se dedica tras dejar la televisión?

Desde que dejó la televisión, Gino Arévalo no ha detenido su marcha. Lejos de los reflectores y el bullicio de los estudios de grabación, el exintegrante de 'Recargados de risa' se adentró en el mundo laboral de la mano de la industria del acero. Arévalo trabaja en una empresa ubicada en el distrito de Lurín, donde sus jornadas comienzan antes del amanecer. “Ahorita estoy mismo ‘mil oficios’, trabajando con el carro (taxi) y en esa empresa ayudo a cortar fierro. Mis días comienzan a las 5 de la mañana, no me avergüenza trabajar, pues así saco adelante a mis hijas” , afirmó con firmeza en una entrevista

El comediante también ha explorado otros caminos para diversificar sus ingresos. Durante un tiempo, manejó un taxi para solventar deudas y complementar su salario. Aunque el cambio fue radical, Arévalo se muestra orgulloso de su labor y del ejemplo que brinda a sus hijas, marcando un claro contraste con su pasado en la televisión.

¿Por qué Gino Arévalo tuvo que cerrar su emprendimiento?

La capacidad de emprender también ha sido parte de la vida de Gino Arévalo. En el pasado, el comediante abrió una pollería con temática selvática en el distrito de Los Olivos, combinando su herencia cultural y su pasión por la gastronomía. Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 puso fin a este proyecto. “Invertí casi 45,000 soles para abrir mi local”, reveló, lamentando que el negocio no sobreviviera al impacto económico de la crisis sanitaria.

Gino Arévalo tuvo una pollería selvática en el distrito de Los Olivos

El cierre de la pollería fue un golpe duro para Arévalo, quien expresó que las pérdidas eran tan grandes que prefería no hacer un cálculo detallado. Tras este revés, optó por buscar alternativas más estables, comprando un auto y dedicándose al servicio de taxi para seguir adelante. Esta decisión refleja la resiliencia del actor frente a los obstáculos y su compromiso con mantenerse a flote.

Gino Arévalo se sincera sobre el alcoholismo

En un momento especialmente vulnerable de su vida, Gino Arévalo enfrentó la sombra del alcoholismo. El humorista explicó que cayó en este hábito debido a una crisis matrimonial que lo llevó a la depresión. No obstante, con el tiempo, comprendió que debía cambiar por el bien de sus hijas y de sí mismo. “Ya no tomo porque casi me estrello manejando estando mareado”, confesó, subrayando que ese incidente fue un punto de inflexión.

Para superar este difícil episodio, Arévalo recurrió a la fe y a la oración. Según comentó, pedir ayuda a Dios le permitió dejar el alcohol y recuperar la estabilidad. Esta lucha personal ha sido uno de los desafíos más significativos en su vida que marcó un cambio profundo en su forma de vivir y de entender sus responsabilidades como padre y trabajador.

¿Por qué Gino Arévalo se separó de su esposa?

La separación de Gino Arévalo y Xiomara Daschel, tras 16 años juntos, fue un momento muy difícil para el comediante. Arévalo reveló que la principal causa de la ruptura fue una infidelidad de su parte. Con evidente pesar, comentó que, aunque a veces se da por hecho el perdón de la pareja, llega un punto en el que la tolerancia se agota. “Uno cree que la persona al lado estará siempre, pero hay un límite que, cuando se cruza, no permite volver atrás”, expresó.

Gino Arévalo y Xiomara Daschel se separaron tras 16 años juntos

Este golpe emocional llevó a Arévalo a enfrentar una fuerte depresión. El ejercicio se convirtió en su refugio para mantener la mente ocupada y evitar caer en una tristeza profunda. A pesar del dolor, se ha enfocado en cuidar a sus hijas y mantener una relación respetuosa con su exesposa, priorizando su bienestar emocional. Aunque la situación ha sido compleja, Arévalo se concentra en seguir adelante antes de pensar en rehacer su vida sentimental.

Gino Arévalo sorprende con su radical cambio físico

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del público es la transformación física de Gino Arévalo. En 2019, reapareció en televisión y dejó a muchos sorprendidos por su drástica pérdida de peso. El comediante explicó que se sometió a un bypass gástrico en la ciudad de Arequipa, donde pasó cinco días recuperándose tras la cirugía. “Como verán, antes era muy gordito, ahora estoy ‘light’”, dijo con una sonrisa, destacando que esta operación mejoró significativamente su calidad de vida.

Desde entonces, Arévalo se ha convertido en un defensor de los buenos hábitos alimenticios y la salud. La experiencia no solo lo ayudó a renovar su imagen, sino que también lo motivó a alentar a otros a cuidar su bienestar. Su ejemplo de superación resuena tanto en su círculo cercano como en aquellos que lo siguen, mostrándole al público que el cambio es posible cuando se enfrenta con decisión y valentía.