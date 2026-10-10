Zuliet Seminario, representante de Perú en el Miss Grand International 2026, se mostró positiva antes de la gran final en Tailandia. Foto: composición LR/Sandy Carrión

Zuliet Seminario, representante de Perú en el Miss Grand International 2026, se mostró positiva antes de la gran final en Tailandia. Foto: composición LR/Sandy Carrión

A pesar de los problemas que tuvo con algunos de sus vestuarios con los que buscaba brillar más en el Miss Grand International 2026, la peruana Zuliet Seminario dará lo mejor de sí para poder llegar lo más lejos en este certamen de belleza que se realiza en Tailandia. Horas antes de la gran final, programada para este sábado 10 de octubre, la arequipeña se mostró feliz por toda la experiencia vivida.

Zuliet Seminario, considerada una de las favoritas a llegar al top 10 del Miss Grand International 2026, compartió en su cuenta de Instagram un extenso mensaje para agradecer a todas las personas que no le han soltado la mano en este certamen de belleza, entre ellas Luciana Fuster.

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"Hoy culmina una de las experiencias más hermosas, significativas e inolvidables de mi vida. Miss Grand International ha sido mucho más que una competencia: ha sido un camino de aprendizaje, crecimiento, compromiso y pasión, lleno de momentos que llevaré siempre en mi corazón", expresó horas antes de la gran final del Miss Grand International 2026.

Mensaje de agradecimiento de Zuliet Seminario poco antes de la gran final del Miss Grand International 2026. Foto: Instagram

Zuliet Seminario feliz por representar a Perú en Tailandia

Zuliet Seminario, quien destacó en la preliminar del Miss Grand International 2026 con su pasarela en traje de baño, se mostró agradecida con la organización del Miss Perú, que dirige Jessica Newton y su hija Cassandra, ya que ha podido cumplir su sueño de representar al país en un concurso de belleza tan reconocido.

"Gracias, Jessica Newton, Casandra y Daniel, por brindarme esta maravillosa oportunidad, por su confianza y por su apoyo constante durante todo este proceso. Gracias por permitirme vivir este sueño y por darme la oportunidad de gritar ¡Perú! en uno de los escenarios más importantes del mundo. Su respaldo, orientación y cariño han sido fundamentales para hacer de esta experiencia algo extraordinario. Hoy llegamos a una noche especial, con el corazón lleno de gratitud, orgullo y emoción, sabiendo que cada esfuerzo ha valido la pena".

En otra publicación, Zuliet Seminario enumeró a hombres y mujeres que han confiado en ella y la han apoyado en este camino. "Y, por supuesto, gracias a todas las personas que han formado parte de este maravilloso equipo: profesores, marcas, aliados, colaboradores y entrenadores. Cada uno de ustedes ha aportado un granito de arena para hacer posible esta experiencia. Gracias por su compromiso, apoyo y dedicación. Este camino también es de ustedes, y cada logro lleva un poquito de su trabajo y corazón", añadió.