Es falsa esta imagen de Georgina Rodríguez “consolando” a Cristiano Ronaldo en un auto tras derrota de Portugal ante España

LO FALSO:

Tras la eliminación de Portugal a manos de España en el Mundial 2026, se ha compartido una imagen de Georgina Rodríguez consolando a Cristiano Ronaldo, quien llora en un auto.

LO VERDADERO:

No se encontraron registros de fuentes confiables que hayan publicado previamente la misma imagen.

Se detectaron inconsistencias en las prendas de Cristiano Ronaldo, como el logo de Nike, cuando en realidad fue Puma la marca que vistió a la selección de Portugal.

Un análisis con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y SynthID indicó que se trató de contenido generado con inteligencia artificial.

En el contexto de la eliminación de Portugal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras perder 1-0 contra España el último 6 de julio, se viralizó en redes sociales una imagen que aparentemente muestra a Cristiano Ronaldo llorando dentro de un auto mientras es consolado por su pareja, Georgina Rodríguez, quien también aparece con lágrimas en el rostro. Esta es presentada como si hubiera sido tomada inmediatamente después de la derrota.

Viral en redes sociales. Foto: Instagram

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Instagram y supera los 652.500 “me gusta” y 8.800 comentarios.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Instagram

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Para verificar el origen de la imagen, se realizó una búsqueda inversa con Google Lens. Sin embargo, no se encontraron registros de entidades confiables (medios de comunicación o cuentas oficiales) que hubieran publicado la imagen previamente. Asimismo, se revisaron las redes sociales de Cristiano y Georgina, pero tampoco se encontró evidencia.

Lo único que pudo corroborarse fue que ella compartió recientemente en sus historias de Instagram una publicación de Nike que contenía el mensaje “His legend lives on” (“Su leyenda sigue viva”), en respaldo al futbolista, a lo que solo añadió un corazón rojo.

Historia de Georgina en IG. Foto: Instagram

Posteriormente, se realizó un análisis visual de la imagen viral, el cual permitió identificar algunas inconsistencias, como la encontrada en la camiseta que viste Cristiano Ronaldo. En la parte derecha de su pecho se observa el logotipo de Nike. No obstante, la marca no vistió a la selección de Portugal durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Detalle observado en la imagen. Foto: Instagram

Esto puede comprobarse de distintas maneras. Por un lado, la tienda oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol muestra que las camisetas oficiales utilizadas por la selección portuguesa durante el Mundial fueron fabricadas por Puma, no por Nike. Por otro lado, basta con revisar la grabación o las imágenes del partido entre Portugal y España.

Portugal trabajó con Puma para el Mundial 2026. Foto: Federación Portuguesa de Fútbol

Nota elaborada por la Federación Portuguesa de Fútbol. Foto: Federación Portuguesa de Fútbol

Por tales motivos, la imagen fue evaluada con las herramientas especializadas Hive Moderation y Sightengine, las cuales estimaron una probabilidad superior al 99,9% y al 99%, respectivamente, de que haya sido generada con inteligencia artificial.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation (99.9% manipulada). Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine (99% manipulada). Foto: Sightengine

Por su parte, SynthID detectó la presencia de la firma digital de la IA de Google, lo que indica que la imagen fue creada o editada con esa tecnología. Es decir, no se trata de contenido real.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID (se elaboró con la IA de Google). Foto: SynthID

Conclusión

En síntesis, es falso que la imagen muestre un momento real protagonizado por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tras la eliminación de Portugal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ausencia de fuentes verificables, las inconsistencias detectadas en la ropa del futbolista y los resultados obtenidos por herramientas especializadas permitieron determinar que el material fue generado con inteligencia artificial.