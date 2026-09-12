Icon y JC Snake: del podio al desafío de la corona en Perú

Icon y JC Snake, ambos fueron parte del podio de la edición anterior | FOTO: Red Bull

Icon y JC Snake, ambos fueron parte del podio de la edición anterior | FOTO: Red Bull

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Red Bull Batalla Perú 2026/27 está cada vez más cerca y dos protagonistas llegan con una cuenta pendiente sobre el escenario: Icon y JC Snake. Ambos formaron parte del podio en la edición anterior y ahora regresan con una meta clara: capitalizar lo aprendido, ajustar detalles y luchar por la corona nacional.

Icon: caer también como parte del proceso

Icon afronta esta edición con una lectura más serena de lo que dejó la Nacional pasada. Tras subir al podio, admite que aquella experiencia le dejó una lección decisiva: manejar mejor todo lo que sucede dentro y fuera de la batalla.

“El control de energía es muy importante. No te tomes nada personal y, sobre todo, piensa en ti”, afirmó.

Para Icon, uno de los aspectos que le faltó el año pasado fue tener mayor claridad. No solo al competir, sino también antes del evento y en todo lo que implica una Final Nacional. “Me faltó saber qué hacer. No sabía qué hacer en ningún momento, ni siquiera cómo encarar el estar en el hotel”, reconoció.

Esa ausencia de rumbo terminó convirtiéndose en aprendizaje. Icon sostiene que las derrotas posteriores le permitieron entender mejor su camino: "Tuve que perder todo el año para darme cuenta de que tengo que tener claro lo que quiero hacer".

Los cruces que quiere Icon

Icon sí tiene algunos nombres en mente. Al referirse a posibles duelos, no dudó en citar a tres participantes: "A Jota, a JC Snake y a Venti".

Su ambición personal es total. Después de haber integrado el podio, ahora no piensa solo en firmar otra buena actuación: quiere el título. "Mi expectativa es que yo quede campeón", dijo.

Incluso visualiza una ruta exigente, con Nekroos, Jota y JC Snake en las fases decisivas. Más allá del orden de las llaves, Icon deja en claro que no llega a especular: busca enfrentamientos de peso y una noche que lo devuelva al centro de la atención.

Una preparación más mental y estratégica

El cambio más notorio de Icon de cara a Red Bull Batalla Perú 2026/27 está en su mentalidad. Antes, una derrota podía afectarlo en exceso; ahora la asume como parte del recorrido competitivo.

“Antes una derrota me dolía como un puñal en el corazón, ahora lo tomo como parte de un camino. Es un paso, es una piedra que se te incrusta en el zapato, pero te la puedes quitar”, señaló.

Esa nueva perspectiva también modificó su manera de entrenar. Icon reconoce que recién este año comenzó a prepararse con una disciplina distinta: “Este año recién he entrenado y me he puesto a ver a mis rivales como puntos de ataque”. Para él, el freestyle también exige preparación: “Es agilidad mental, tengo que estar vivo”.

JC Snake: enfoque para ir por la corona

JC Snake también regresa luego de haber integrado el podio en la edición anterior. Su principal aprendizaje cabe en una sola palabra: enfoque.

"El enfoque. Yo creo que el año pasado estuve muy enfocado en hacerlo bien, quería ganar obviamente como todos, pero creo que si es que no campeoné es porque faltó un poco más de enfoque", comentó.

Para esta edición, su intención es llegar con esa faceta mucho más afinada. "Es lo que estoy tratando de tener al cien este año, de enfocarme en ganar", afirmó.

Su preparación mezcla práctica permanente y trabajo mental. "Yo rapeo mucho, realmente casi todos los días de mi vida rapeo", contó. Además, dedica tiempo a ponerse bases, leer y ejercitar recursos que considera útiles para sumar a su propuesta.

La mente lista para el gran día

Más allá del entrenamiento técnico, JC Snake entiende que el aspecto mental ha sido una de sus principales fortalezas en los últimos años. Para competir en una Final Nacional, no basta con tener barras o flow: también hay que soportar la presión.

"Entreno mucho mentalmente porque creo que es lo que más me ha apoyado en estos últimos años: el tener la mente lista, el creer en mí y esforzarme lo suficiente como para llegar bien al día", explicó.

Al preguntarle a quién le gustaría enfrentar, JC Snake no se quedó con un solo nombre. "De por sí a todos. Son mis amigos, he compartido mucho con ellos, pero yo sé que en la tarima todos somos rivales de alguna manera", señaló. "Los otros 15 me parecen increíbles, todos tienen algo distinto y sería una muy buena batalla con cada uno", agregó.

La Internacional en Perú: una motivación que cambia todo

Uno de los elementos que más conecta a Icon y JC Snake es el incentivo de competir por una Final Internacional en casa. Para ambos, representar al Perú ante su público convierte esta Nacional en una oportunidad singular.

Icon lo asume como un impulso positivo. "Mucho, no sabes cuánto. Saber que si campeono voy a tener a todo un país respaldándome... Capaz lo ven como carga, yo lo veo como una motivación", afirmó. Luego añadió: "Saber que todo un país va a depositar su fe en ti me parece la mejor de las alegrías".

JC Snake coincide en que esa posibilidad eleva por completo la importancia de esta edición. "Yo creo que es la mayor motivación que podemos tener todos", señaló. Además, recordó el tiempo que debió pasar para que el evento regresara al país: "Han pasado 11 años para que la Red Bull vuelva a Perú. No creo que alguno de aquí esté dispuesto a esperar otros 11 años para tener esta gran oportunidad".

¿Quiénes pueden llegar al podio?

Tanto Icon como JC Snake se imaginan compitiendo por el primer puesto. Icon quiere ser campeón y proyecta una definición con nombres de peso como Nekroos, Jota y JC Snake en las instancias decisivas.

JC Snake también se ubica en la parte alta de sus expectativas. "A mí me gustaría quedar primero", dijo. Al pensar en otros candidatos para los lugares de privilegio, mencionó a KG, Nekroos y Katacrist como aspirantes capaces de llegar lejos, aunque admitió que el desarrollo de las llaves puede alterar cualquier pronóstico.

"Es complicado, ¿sabes? En el freestyle siempre hay llaves", explicó.

Una edición para dar la mejor versión

Para JC Snake, el público peruano puede esperar una Nacional de alto nivel. Si la edición anterior ya le pareció "increíble", esta suma un aliciente mayor por todo lo que está en juego.

"Yo creo que va a ser una Red Bull que van a disfrutar mucho. El año pasado, para mí, la Red Bull fue increíble, fue un nivelón", afirmó.

Con la Internacional en Perú como objetivo, cree que todos los competidores llegarán con una motivación especial. "Todos van a ir por todo, todos van a intentar dar su mejor versión. Así que al público le espera un eventazo", aseguró.

Icon y JC Snake ya conocen lo que implica rozar la gloria nacional. Ahora regresan con aprendizajes diferentes, una preparación más consciente y la intención de convertir el podio anterior en un campeonato. Esta vez, no quieren quedarse a las puertas.

El 12 de septiembre, Paradiso Lima será el escenario de una nueva Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27, con 16 MCs listos para dejarlo todo por la corona y por el sueño de representar al país en una Internacional en casa. Las entradas están disponibles en Ticketmaster para quienes quieran vivir una noche que promete barras, emoción y mucho freestyle.