Paradox Park en Lima: conoce el parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida

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Lima cuenta con una nueva alternativa de entretenimiento para toda la familia. Paradox Park, presentado como un parque inmersivo de gran escala, abrió sus puertas en el Jockey Club de Surco con una propuesta que combina juegos, desafíos físicos, espectáculos y una historia ambientada en distintas civilizaciones de la antigüedad.

La experiencia se desarrolla en un espacio de más de 25.000 metros cuadrados, donde los visitantes pueden participar activamente en diferentes atracciones y recorrer escenarios inspirados en Roma, Egipto, Grecia y Babilonia. La propuesta busca diferenciarse de un parque tradicional al incorporar una narrativa en la que el público forma parte de la aventura.

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El recorrido tiene como personaje central a Arvix, el guardián de los portales, quien conduce a los visitantes hacia la denominada era Imperium. Desde allí, las familias pueden participar en competencias, superar obstáculos y disfrutar de presentaciones en vivo.

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El parque recomienda asistir con ropa cómoda y calzado adecuado para caminar, debido a las características de algunas de las actividades. Asimismo, determinadas atracciones tienen restricciones de edad o estatura.

Para quienes lleguen en vehículo particular, el recinto dispone de estacionamiento con una tarifa de S/ 20 por automóvil. La organización también precisa que, una vez que el visitante ingresa al parque, no está permitido salir y volver a ingresar con el mismo acceso.

Con esta propuesta, Paradox Park apuesta por convertir una visita familiar en una experiencia interactiva, en la que los asistentes no solo observan los escenarios, sino que también deben competir, superar desafíos y avanzar por un recorrido inspirado en algunas de las grandes civilizaciones de la historia.

¿Qué atracciones ofrece Paradox Park?

Una de las principales atracciones son Las Olimpiadas de Zeus, un circuito de obstáculos de 285 metros de extensión que reúne más de 45 retos físicos. La propuesta está diseñada para poner a prueba la resistencia y agilidad de los participantes.

Otra zona destacada es Roma vs. Egipto, un espacio tematizado de más de 2.600 metros cuadrados en el que los visitantes se convierten en protagonistas de la disputa entre ambos imperios.

El parque también cuenta con El Laberinto del Minotauro, inspirado en la antigua Grecia. Este espacio supera los 600 metros cuadrados y propone a los asistentes recorrer sus pasadizos mientras buscan al mítico personaje.

Para los más pequeños está Los Jardines Colgantes de Babilonia, una zona que combina movimiento, juego y aventura en un escenario inspirado en una de las civilizaciones más conocidas de la antigüedad.

A estas actividades se suman los shows inmersivos, en los que la historia deja de ser únicamente parte de la ambientación para convertirse en una presentación en vivo frente al público.

¿Dónde queda Paradox Park y cuánto cuesta?

Paradox Park se encuentra en la Puerta 4 del Jockey Club, en Santiago de Surco. De acuerdo con la información publicada por Cuponidad, el ingreso tiene un precio desde S/ 89 y existen dos turnos disponibles durante viernes, sábados y domingos: de 10.00 a. m. a 2.30 p. m. y de 4.00 p. m. a 8.30 p. m.