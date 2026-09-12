Imagen de Óscar Arriola con numerosas medallas no es real: fue manipulada con inteligencia artificial

LO FALSO:

Óscar Arriola aparece con numerosas medallas sobre su uniforme durante su renuncia a la comandancia de la PNP.

LO VERDADERO:

La imagen presenta inconsistencias visuales, entre ellas una placa con el apellido “Zambrano”, que no corresponde al general Óscar Arriola.

El análisis de la imagen con Hive Moderation, Sightengine y SynthID detectó indicios de manipulación mediante inteligencia artificial.

En redes sociales circulan publicaciones que muestran al general Óscar Arriola, quien recientemente presentó su renuncia, con numerosas medallas sobre su uniforme, como si se tratara de una fotografía tomada durante su salida de la comandancia de la Policía Nacional del Perú. Las publicaciones presentan la imagen como un registro real de su renuncia y destacan la cantidad de condecoraciones que aparecen sobre su vestimenta.

Imagen viralizada en redes. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula más de 600 'Me gusta', 900 comentarios y ha sido compartida más de 700 veces.

Post viralizado. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una revisión visual permitió detectar una inconsistencia en una de las placas del uniforme. En esta aparece el apellido “Zambrano”, pese a que este no corresponde al general Óscar Arriola. Este detalle resulta relevante, ya que la publicación presenta la fotografía como un registro del exjefe policial durante su renuncia. La presencia de un apellido distinto al de Arriola constituye un indicio de que la imagen no corresponde a una fotografía original del general en ese contexto.

Inconsistencia visual. Foto: Facebook

A partir de este indicio, la imagen fue analizada con herramientas especializadas de detección de contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial. Hive Moderation identificó un 98,6% de probabilidad de que la imagen haya sido generada o alterada con IA, mientras que Sightengine obtuvo un resultado del 99%, lo que refuerza la evidencia de manipulación.

Resultados Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Resultados Sightengine. Foto: Sightengine

Por su parte, SynthID también detectó indicios de manipulación mediante inteligencia artificial en la imagen analizada.

Análisis de SynthID. Foto: SynthID

En el video oficial de su renuncia, una captura permite observar las medallas que llevaba el general Óscar Arriola en su uniforme, las cuales no coinciden con las que aparecen en la imagen viral.

Captura del video original de la renuncia de Óscar Arriola. Foto: Facebook

Conclusión

En redes sociales se difundió una imagen que muestra a Óscar Arriola con numerosas medallas sobre su uniforme, presentada como una fotografía tomada durante su renuncia a la comandancia de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, la imagen es falsa, ya que presenta inconsistencias visuales, como una placa con el apellido “Zambrano”, que no corresponde a Arriola. Además, los análisis realizados con Hive Moderation, Sightengine y SynthID detectaron indicios de manipulación mediante inteligencia artificial. Por tanto, la fotografía viral no constituye un registro auténtico del momento de su renuncia.