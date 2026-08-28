HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Adrián Bello concierto en el Gran Teatro Nacional: fecha, setlist, entradas y precios para su esperado gospel sinfónico

El cantante Adrián Bello llegará por primera vez al Gran Teatro Nacional el 1 de septiembre con un espectáculo de gospel sinfónico, nuevos arreglos para sus canciones y entradas que ya figuran como agotadas.

Adrián Bello agradeció a todos sus fanáticos por hacer sold out para su concierto en el Gran Teatro Nacional. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Adrián Bello agradeció a todos sus fanáticos por hacer sold out para su concierto en el Gran Teatro Nacional. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Adrián Bello se prepara para protagonizar uno de los conciertos más importantes de su trayectoria con su debut en el Gran Teatro Nacional de Lima. El cantante peruano presentará el próximo 1 de septiembre un espectáculo en formato gospel sinfónico, con nuevas versiones de las canciones que forman parte de sus tres producciones discográficas.

La propuesta tendrá la dirección artística de su esposo Bruno Ascenzo y combinará voces corales e instrumentos sinfónicos para renovar el repertorio del artista. La organización también anunció la participación de invitados especiales y reconocidas voces de la música peruana, tales como Eva Ayllón, Daniela Darcourt, entre otros.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

PUEDES VER: Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para ver a La Bella Luz, Caribeños de Guadalupe y Paulo Londra este fin de semana

lr.pe

¿Cuándo es el concierto de Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional?

El concierto de Adrián Bello se realizará el 1 de septiembre en el Gran Teatro Nacional, en Lima. La presentación marcará la primera vez que el artista lleva su propuesta musical a este importante escenario cultural del país.

Durante la velada, el intérprete recorrerá canciones de sus tres discos y las presentará con una propuesta diferente a sus versiones habituales. El formato gospel sinfónico permitirá incorporar arreglos orquestales y corales para reforzar la intensidad y el componente emocional de sus composiciones.

PUEDES VER: Omar Courtz en Lima 2026: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en el Arena 1

lr.pe

Entradas agotadas para el concierto de Adrián Bello: estos fueron los precios

Las entradas para el espectáculo de Adrián Bello se ofrecieron a través de Joinnus y, de acuerdo con las redes sociales de Bruno Ascenzo, estas se agotaron el viernes 28 de agosto, logrando el tan deseado sold out.

Adrián Bello anunció sold out de su concierto en el Gran Teatro Nacional.

Adrián Bello anunció sold out de su concierto en el Gran Teatro Nacional.

Los precios variaron según la ubicación dentro del Gran Teatro Nacional. La tarifa más alta correspondió a Platea Preferencial, mientras que las opciones de menor costo estuvieron disponibles en sectores de los pisos superiores y algunas categorías especiales.

Estos fueron los precios registrados en Joinnus:

  • Platea Preferencial: S/289,00
  • Platea Baja: S/220,00
  • Platea Alta: S/180,00
  • Platea Lateral: S/160,00
  • Piso 2 Central: S/139,00
  • Piso 2 Lateral Vista Parcial: S/129,00
  • Piso 3 Central: S/129,00
  • Piso 3 Lateral Vista Parcial: S/109,00
  • Piso 4 Central: S/89,00
  • Piso 3 Palco 2 – Preventa: S/36,00
  • Piso 3 Palco 2: S/36,00
  • Piso 4 Central – Preventa: S/40,00
  • Piso 4 Central Popular – Preventa: S/40,00
  • Piso 4 Lateral Vista Parcial APDAYC – Preventa: S/35,00
  • Piso 2 Central Popular: S/40,00
  • Piso 4 Lateral Vista Parcial APDAYC: S/39,00

PUEDES VER: Maroon 5 en Lima 2026: qué canciones tocará y cuál sería el setlist del concierto

lr.pe

Posible setlist del gospel sinfónico de Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional

Aunque la organización no ha difundido un setlist oficial, sí se conoce que Adrián Bello interpretará una selección de las canciones más representativas de sus tres discos. El concepto del espectáculo contempla nuevas versiones con arreglos sinfónicos y corales.

Entre los temas mencionados como parte del repertorio que será reinterpretado están:

  • Brasil
  • Escondidos
  • Las Cosas Simples
  • La última vez
  • Otros ritmos
  • Una noche más
  • Si tú me quisieras
  • Multicolor
  • Volverás
  • Volver atrás
  • Not afraid
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para ver a La Bella Luz, Caribeños de Guadalupe y Paulo Londra este fin de semana

Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para ver a La Bella Luz, Caribeños de Guadalupe y Paulo Londra este fin de semana

LEER MÁS
Freen Sarocha, estrella tailandesa, vuelve a Perú en 2026 con imperdible concierto de su gira 'Velvet Dream - Latin American Tour'

Freen Sarocha, estrella tailandesa, vuelve a Perú en 2026 con imperdible concierto de su gira 'Velvet Dream - Latin American Tour'

LEER MÁS
Omar Courtz en Lima 2026: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en el Arena 1

Omar Courtz en Lima 2026: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en el Arena 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Bruce: ¿quién es Alejandro Quiroz, el esposo del alcalde de Surco, y cómo inició su historia de amor?

Carlos Bruce: ¿quién es Alejandro Quiroz, el esposo del alcalde de Surco, y cómo inició su historia de amor?

LEER MÁS
Omar Courtz en Lima 2026: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en el Arena 1

Omar Courtz en Lima 2026: fecha, venta de entradas y precios para su concierto en el Arena 1

LEER MÁS
Martín Riepl: ¿qué carrera profesional estudió y en qué prestigioso medio británico trabaja?

Martín Riepl: ¿qué carrera profesional estudió y en qué prestigioso medio británico trabaja?

LEER MÁS
Miss Mundo 2026: fecha, hora y participantes favoritas del concurso de belleza que se celebrará en Vietnam

Miss Mundo 2026: fecha, hora y participantes favoritas del concurso de belleza que se celebrará en Vietnam

LEER MÁS
Chim Pum Callao 2026: programación, horarios y actividades para disfrutar del evento chalaco

Chim Pum Callao 2026: programación, horarios y actividades para disfrutar del evento chalaco

LEER MÁS
Fusión 2026 vuelve con conciertos, más de 60 restaurantes y experiencias para toda la familia

Fusión 2026 vuelve con conciertos, más de 60 restaurantes y experiencias para toda la familia

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025