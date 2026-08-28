Adrián Bello concierto en el Gran Teatro Nacional: fecha, setlist, entradas y precios para su esperado gospel sinfónico

Adrián Bello agradeció a todos sus fanáticos por hacer sold out para su concierto en el Gran Teatro Nacional. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Adrián Bello agradeció a todos sus fanáticos por hacer sold out para su concierto en el Gran Teatro Nacional. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

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Adrián Bello se prepara para protagonizar uno de los conciertos más importantes de su trayectoria con su debut en el Gran Teatro Nacional de Lima. El cantante peruano presentará el próximo 1 de septiembre un espectáculo en formato gospel sinfónico, con nuevas versiones de las canciones que forman parte de sus tres producciones discográficas.

La propuesta tendrá la dirección artística de su esposo Bruno Ascenzo y combinará voces corales e instrumentos sinfónicos para renovar el repertorio del artista. La organización también anunció la participación de invitados especiales y reconocidas voces de la música peruana, tales como Eva Ayllón, Daniela Darcourt, entre otros.

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¿Cuándo es el concierto de Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional?

El concierto de Adrián Bello se realizará el 1 de septiembre en el Gran Teatro Nacional, en Lima. La presentación marcará la primera vez que el artista lleva su propuesta musical a este importante escenario cultural del país.

Durante la velada, el intérprete recorrerá canciones de sus tres discos y las presentará con una propuesta diferente a sus versiones habituales. El formato gospel sinfónico permitirá incorporar arreglos orquestales y corales para reforzar la intensidad y el componente emocional de sus composiciones.

Entradas agotadas para el concierto de Adrián Bello: estos fueron los precios

Las entradas para el espectáculo de Adrián Bello se ofrecieron a través de Joinnus y, de acuerdo con las redes sociales de Bruno Ascenzo, estas se agotaron el viernes 28 de agosto, logrando el tan deseado sold out.

Adrián Bello anunció sold out de su concierto en el Gran Teatro Nacional.

Los precios variaron según la ubicación dentro del Gran Teatro Nacional. La tarifa más alta correspondió a Platea Preferencial, mientras que las opciones de menor costo estuvieron disponibles en sectores de los pisos superiores y algunas categorías especiales.

Estos fueron los precios registrados en Joinnus:

Platea Preferencial: S/289,00

S/289,00 Platea Baja: S/220,00

S/220,00 Platea Alta: S/180,00

S/180,00 Platea Lateral: S/160,00

S/160,00 Piso 2 Central: S/139,00

S/139,00 Piso 2 Lateral Vista Parcial: S/129,00

S/129,00 Piso 3 Central: S/129,00

S/129,00 Piso 3 Lateral Vista Parcial: S/109,00

S/109,00 Piso 4 Central: S/89,00

S/89,00 Piso 3 Palco 2 – Preventa: S/36,00

S/36,00 Piso 3 Palco 2: S/36,00

S/36,00 Piso 4 Central – Preventa: S/40,00

S/40,00 Piso 4 Central Popular – Preventa: S/40,00

S/40,00 Piso 4 Lateral Vista Parcial APDAYC – Preventa: S/35,00

S/35,00 Piso 2 Central Popular: S/40,00

S/40,00 Piso 4 Lateral Vista Parcial APDAYC: S/39,00

Posible setlist del gospel sinfónico de Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional

Aunque la organización no ha difundido un setlist oficial, sí se conoce que Adrián Bello interpretará una selección de las canciones más representativas de sus tres discos. El concepto del espectáculo contempla nuevas versiones con arreglos sinfónicos y corales.

Entre los temas mencionados como parte del repertorio que será reinterpretado están: