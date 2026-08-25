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Pica Pica en Lima 2026: fecha, lugar y venta de entradas para el show de uno de los grupos infantiles españoles más queridos

Con 1,8 millones de espectadores en varios países, Pica Pica es un referente de diversión familiar en español. En YouTube, cuentan con 10,7 millones de seguidores y más de 8,2 mil millones de reproducciones.


Pica Pica, uno de los grupos infantiles más queridos de España, regresará a Perú el 29 de noviembre de 2026. El show se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Scencia, en La Molina. Foto: difusión
Pica Pica, uno de los grupos infantiles más queridos de España, regresará a Perú el 29 de noviembre de 2026. El show se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Scencia, en La Molina. Foto: difusión
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Uno de los conjuntos infantiles más aclamados de España, Pica Pica, regresará a territorio peruano el 29 de noviembre de 2026 para ofrecer su espectáculo en el Centro de Convenciones Scencia, ubicado en La Molina (Av. La Molina 1131-1135). Las entradas ya se pueden adquirir en Teleticket para cualquiera de sus dos presentaciones programadas.

Los personajes Belén Pelo de Oro, Nacho Bombín y Emi Bombón volverán a reunirse con los asistentes peruanos mediante una puesta en escena que integra teatro, danza y temas musicales. Con sus interpretaciones y dinamismo, el grupo fomenta la imaginación y la libre expresión en un ambiente pensado para el disfrute de grandes y chicos.

PUEDES VER: Maroon 5 en Lima 2026: qué canciones tocará y cuál sería el setlist del concierto

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Trayectoria de Pica Pica

El éxito de esta agrupación sobrepasó el mercado español, logrando congregar a más de 1,8 millones de personas en escenarios de Colombia, México, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Perú y Argentina. Esta amplia proyección internacional ha posicionado a la banda como un referente clave de la diversión para toda la familia en idioma español.

En el plano digital, su espacio oficial en YouTube suma 10,7 millones de suscriptores en diversas partes del mundo y supera los 8,2 mil millones de reproducciones, reconocimientos que los hicieron acreedores del Botón de Diamante de la red social. Su repertorio disponible abarca casi 200 composiciones musicales y más de 460 videos enfocados en la audiencia infantil.

Éxitos como 'Bailando', 'El Patio de mi Casa', 'Navidad Navidad', 'English Pitinglish', 'Hola Caracola' y 'Tutti Frutti' integran el programa musical de dos horas que los intérpretes y bailarines Ignacio Repetto, Belén Guijarro y Emiliano Müller llevarán al escenario limeño.

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