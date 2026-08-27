Muere Yayoi Kusama, la famosa artista japonesa de los lunares y los ‘Infinity Mirror Rooms’, a los 97 años

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La reconocida artista japonesa Yayoi Kusama, considerada una de las figuras más importantes del arte contemporáneo, falleció a los 97 años. Su particular universo de lunares, calabazas y patrones repetitivos la convirtió en una de las creadoras más reconocibles a nivel mundial.

La noticia fue confirmada este jueves a través de la página web oficial de la artista, donde se informó que murió el pasado 14 de agosto en un hospital de Tokio. La pintora continuó trabajando hasta sus últimos días y dejó una trayectoria de más de siete décadas dedicada a la creación artística.

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¿De qué murió Yayoi Kusama?

El comunicado oficial no precisó la causa del fallecimiento de Yayoi Kusama. La información publicada por su estudio se limitó a confirmar que la artista murió en un hospital de Tokio el pasado 14 de agosto.

“Continuó pintando hasta sus últimos días”, se lee el texto publicado, donde también se destacó que siguió explorando temas como el amor eterno y el alma inmortal.

¿Quién fue Yayoi Kusama?

Nacida el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Japón, Kusama comenzó a pintar alrededor de los 10 años. Desde entonces desarrolló un estilo marcado por la repetición de lunares, redes y patrones que posteriormente se convertirían en la principal característica de su obra.

En 1957 viajó a Estados Unidos y se instaló en Nueva York, donde se vinculó con la escena artística de vanguardia. Durante esa etapa desarrolló sus conocidas redes infinitas y comenzó a experimentar con esculturas, instalaciones y performances. A comienzos de los años 70 regresó a Japón y continuó trabajando desde un estudio cercano a la institución psiquiátrica en la que decidió residir voluntariamente.

Con el paso de las décadas, su obra alcanzó reconocimiento internacional. Sus 'Infinity Mirror Rooms', esculturas de calabazas y composiciones cubiertas de lunares llegaron a museos de todo el mundo y la convirtieron en una de las artistas más exitosas comercialmente. En 1993 representó a Japón en la Bienal de Venecia y en 2006 recibió el Praemium Imperiale.

Su popularidad se extendió más allá de los museos con colaboraciones como la realizada con Louis Vuitton, el documental Kusama: Infinity y la apertura del Museo Yayoi Kusama en Tokio en 2017. Sus instalaciones inmersivas, especialmente las salas de espejos, acercaron su obra a millones de visitantes.