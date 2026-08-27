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La música y el entretenimiento tailandés siguen ganando terreno en Latinoamérica. Esta vez, la protagonista es Freen Sarocha, actriz, cantante y modelo que conquistó al público internacional con su papel en ‘GAP: The Series’ y que ahora regresa a Lima como parte de su gira mundial ‘Velvet Dream – Latin American Tour’.

El anuncio ha despertado gran expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes recuerdan su primera visita junto a Becky Armstrong en 2025.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Freen Sarocha en Perú?

Freen Sarocha se presentará el jueves 5 de noviembre del 2026 en el Auditorio del Pentagonito, un escenario en el que ya se presentó junto a Becky Armstrong durante su primera visita al Perú. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 31 de agosto al mediodía a través de Joinnus, con cualquier medio de pago habilitado. Los precios se anunciarán en la plataforma de venta, donde los seguidores podrán elegir sus localidades.

El ‘Velvet Dream – Latin American Tour’ llevará a Freen por distintos países de la región. Además de Perú, la artista tiene fechas confirmadas en México, Brasil y Chile, los días 3, 7 y 8 de noviembre, respectivamente. Cada presentación promete ser una experiencia exclusiva, con repertorio musical, interacción con el público y sorpresas preparadas especialmente para sus seguidores.

Brasil, México y Chile también formarán parte del tour que traerá de regreso a Freen Sarocha a Perú. Foto: Instagram

¿Quién es Freen Sarocha?

Freen Sarocha se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento tailandés. Su versatilidad la ha llevado a brillar en la música, la televisión, el cine y la moda, construyendo una comunidad global de fans. Su papel en ‘GAP: The Series’ marcó un antes y un después en su carrera, otorgándole reconocimiento internacional y abriéndole puertas en distintos mercados.

Además de su faceta como actriz, Freen ha desarrollado una carrera musical que la posiciona como una artista completa. Su estilo combina carisma, cercanía con el público y una propuesta visual que la distingue en cada presentación.

La estrella tailandesa de 28 años ya había pisado suelo peruano en 2025, cuando llegó junto a Becky Armstrong para un evento que reunió a cientos de seguidores. Aquella visita confirmó la fuerza de la comunidad de fans en el país y dejó abierta la posibilidad de un regreso que ahora se concreta con un concierto propio.