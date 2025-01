En una reciente aparición en ‘The Daily Show’, Salma Hayek compartió detalles sobre cómo Donald Trump insistió en salir con ella. La actriz, que actualmente tiene 58 años, recordó cómo el magnate en 2016 se le acercó en un evento social, lo que llevó a una serie de interacciones que la sorprendieron.

Este relato no solo pone de manifiesto la dinámica entre celebridades y figuras políticas, sino que también refleja el contexto de acoso que muchas mujeres enfrentan en la industria del entretenimiento.

Rechazo y persistencia

En el marco de la promoción de la película ‘Beatriz at Dinner’, Salma Hayek participó en el programa de Trevor Noah, donde se abordó la trama de la cinta, que narra la experiencia de una mujer inmigrante que sufre acoso por parte de un empresario. Durante la entrevista, el periodista preguntó si el personaje estaba inspirado en una persona real. La actriz recordó un episodio en el que, a pesar de que ella estaba en una relación, Donald Trump no dudó en invitarla a salir con insistencia. Esto generó un ambiente incómodo para la actriz.

Hayek relató que, aun cuando su novio y Trump intercambiaron números de teléfono en tono amistoso, el magnate comenzó a llamarla directamente. "Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera", comentó. Pese a sus negativas, Trump continuó insistiendo, argumentando que su pareja no era "suficientemente buena" para ella.

La voz de Hayek

Este episodio ha cobrado relevancia en el contexto actual, donde el acoso en la industria del entretenimiento es un tema candente. La experiencia de Hayek resuena con muchas otras mujeres que han enfrentado situaciones similares, lo que invita a una reflexión más profunda sobre el respeto y la dignidad en las relaciones personales y profesionales.

Salma Hayek, conocida por su trabajo en el cine y su activismo, ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes, incluyendo el acoso y la desigualdad de género. Su relato sobre la insistencia de Trump no solo es un testimonio personal, sino también un llamado a la acción para que se tomen con la seriedad debida las experiencias de las mujeres en todas las industrias.