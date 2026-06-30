La Asociación Cultural Jallmay iniciará su 41.ª gira internacional participando en el prestigioso circuito Festivals du Sud de Francia y España. | Foto: difusión

La Asociación Cultural Jallmay iniciará su 41.ª gira internacional participando en el prestigioso circuito Festivals du Sud de Francia y España. | Foto: difusión

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Más que un simple recital de danzas tradicionales. ‘Latidos del Imperio Inca’, una superproducción que conecta el glorioso pasado del Tahuantinsuyo con el vibrante Perú contemporáneo, se presentará en tres funciones en la ciudad de Tacna el 19 y 20 de julio en el CC. Jorge Basadre y en Lima el 25 de julio realizarán dos funciones en el Teatro Unifé.

A lo largo de dos actos (‘El Mundo Ancestral’ y ‘La Cultura Viva de Hoy’), el espectáculo fusiona danza, música en vivo, teatro y un despliegue visual impresionante. Es una puesta en escena inédita por su nivel de calidad, que incluye desde recreaciones del Inti Raymi y el drama Ollantay, hasta expresiones artísticas de la Costa, Sierra y Selva. Las entradas a la venta en Joinnus.

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“Queríamos que Tacna y Lima tuvieran la primera versión de este espectáculo antes de llevarlo a Europa. Para nosotros tiene un significado enorme partir desde el sur del Perú hacia el mundo”, manifiesta Humberto Valdivia Yóplac, Director General y fundador de Jallmay.

Jallmay iniciará gira por Europa con ‘Latidos del Imperio Inca

Tras las funciones en el Perú, la Asociación Cultural Jallmay iniciará su 41.ª gira internacional participando en el prestigioso circuito Festivals du Sud de Francia y España, compartiendo escenarios con delegaciones de los cinco continentes. Con 28 años de trayectoria y más de 40 giras en 40 países, Jallmay es una de las compañías de folclore de mayor proyección internacional del Perú, reconocida como Marca Perú por el Estado peruano.

Cabe mencionar que entre marzo y abril de 2026, Jallmay presentó el espectáculo ‘El Vuelo del Cóndor’ en 25 ciudades de Francia con todas las funciones agotadas — un hito sin precedentes para el folclor peruano en Europa. La respuesta fue tan contundente que los productores franceses ampliaron la gira a 35 ciudades y teatros para una segunda temporada entre octubre y diciembre de 2026, una extensión excepcional que muy pocas compañías latinoamericanas han logrado en ese circuito.

Fundada en 1998 por Humberto Valdivia Yóplac, la Asociación Cultural Jallmay cuenta con su compañía de danza y música folclórica reconocida como Marca Perú por el Estado peruano. Ha realizado más de 40 giras internacionales en América, Asia y Europa, presentándose en 40 países y representando la cultura viva del Perú ante millones de espectadores en el mundo.