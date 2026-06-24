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Lionel Messi recibe romántica dedicatoria de su esposa Antonela Roccuzzo en su cumpleaños número 39: “Amor de mi vida”

La esposa de Lionel Messi compartió el especial mensaje que publicó para el futbolista argentino, quien celebró sus 39 años rodeado del cariño de su familia y compañeros de equipo.

Lionel Messi cumplió 39 años y recibe sentido mensaje de su esposa. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Lionel Messi cumplió 39 años y recibe sentido mensaje de su esposa. Foto: composición LR/difusión/Instagram
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Lionel Messi celebró el 24 de junio su cumpleaños número 39 rodeado del cariño de su familia, sus compañeros de la selección argentina y millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, uno de los saludos que más llamó la atención fue el de su esposa, Antonela Roccuzzo, quien le dedicó un emotivo mensaje al capitán de la albiceleste.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja del futbolista compartió fotos y le expresó todo su amor con una tierna dedicatoria. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito", escribió la empresaria argentina.

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Mensaje de la esposa de Lionel Messi. Foto: Instagram

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Antonela Roccuzzo emociona a los fanáticos con su mensaje a Lionel Messi

La publicación de Antonela Roccuzzo no tardó en convertirse en tendencia. La pareja, considerada una de las más sólidas y admiradas del mundo del deporte, volvió a demostrar el fuerte vínculo que los une tras años de relación y una familia consolidada junto a sus hijos.

Las imágenes que compartió la empresaria mostraron distintos momentos junto a Lionel Messi y acompañaban una dedicatoria cargada de sentimientos. El mensaje fue recibido con entusiasmo por los fanáticos del astro argentino, quienes destacaron la complicidad y el amor que la pareja refleja públicamente.

Mientras tanto, el futbolista continúa haciendo historia en el fútbol. Tras anotar un doblete en la victoria de Argentina sobre Austria, el delantero alcanzó cinco goles en la actual edición del Mundial 2026 y llegó a los 18 tantos en la máxima competencia de selecciones, con lo que amplió aún más su legado deportivo.

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La selección argentina sorprendió a Lionel Messi con un emotivo homenaje

Además del saludo de Antonela, el futbolista recibió una especial muestra de cariño por parte de sus compañeros de la selección argentina. En plena concentración por el Mundial 2026, el plantel organizó una celebración íntima para homenajear al capitán en su día.

La sorpresa consistió en que cada integrante del equipo vistió una camiseta personalizada con una fotografía distinta junto al astro argentino. Las imágenes retrataban momentos inolvidables compartidos a lo largo de los años, tanto dentro como fuera de las canchas.

Uno de los detalles más emotivos fue el mensaje que los jugadores llevaron estampado en la espalda de sus camisetas. "A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos. Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz", decía el texto que emocionó a los hinchas y volvió a demostrar la admiración que despierta Lionel Messi dentro del seleccionado argentino.

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