‘Circo sobre Agua: Una aventura acuática’ llega a Lima tras una exitosa gira por todo el Perú

El ‘Circo sobre Agua: Una aventura acuática’ llega a Lima con un show visual en un escenario flotante sobre una piscina gigante. | Foto: difusión.

Tras una exitosa gira por todo el Perú, llega a Lima el ‘Circo sobre Agua: Una aventura acuática’, un espectáculo que propone una experiencia distinta: un escenario flotante sobre una gigantesca piscina que transforma cada acto en un show visual impactante, donde el agua se convierte en protagonista. Luces, reflejos y coreografías se combinan para crear una atmósfera envolvente que transporta al público a un universo marino lleno de fantasía.

El ‘Circo sobre Agua: Una aventura acuática’ se instalará desde el viernes 27 de febrero hasta el domingo 22 de marzo del 2026 en el Círculo Militar de Jesús María (entre las avenidas Salaverry y Húsares de Junín). Las funciones son de lunes a viernes a las 7:30 p.m.; los sábados a las 5:00 p.m. y 7:30 p.m.; y los domingos a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:30 p.m. Las entradas están disponibles en Teleticket.

¿Qué se mostrará ‘Circo sobre Agua: Una aventura acuática’?



Entre los números destacan cintas aéreas, espiral aéreo, paraguas aéreo, ballet aéreo y suspensión capilar aérea, además de actos de contorsiones, pulsadas, rola rola y malabares. La propuesta se completa con la cuota clásica de humor a cargo de los payasos, en una puesta en escena pensada para toda la familia.



‘Circo sobre Agua: Una aventura acuática’ busca renovar la tradición circense con un montaje innovador y dinámico, en el que el riesgo, la destreza y la poesía visual se fusionan sobre el agua para ofrecer una temporada que promete sorprender al público limeño.



Cada presentación combina destreza física, coordinación y precisión técnica, elevando la adrenalina en actos que se desarrollan a varios metros de altura y sobre el agua, lo que incrementa el nivel de riesgo y espectacularidad.

