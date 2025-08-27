HOYSuscripcion LR Focus

CIRCO RUMANO 2025 el Domingo 31 de Agosto: todos pagan como Niños

Este año, el Circo Rumano combina tradición y modernidad en su espectáculo, con artistas profesionales que ofrecen una experiencia única llena de magia y adrenalina.

Este año, el Circo Rumano, una tradición vigente en el arte circense, presenta actos netamente circenses con artistas profesionales y de trayectoria amplia. Cuentan con tecnología y modernidad lo cual innova el acto mezclando lo tradicional con lo moderno. El resultado: Un espectáculo hecho con toda la experiencia y trayectoria en el arte circense, mostrado ante un el público expectante de un show circense donde el eje es la tradición y la transmisión de saberes que se refleja en momentos con recuerdos del núcleo familiar y el amor.

Artistas profesionales que con su don y destreza les dejará los mejores recuerdos bajo la carpa del Circo. Tradición, arte, cultura y legado de una gran familia es lo que presenta el Circo Rumano, una nueva generación de trapecistas, malabaristas, equilibristas y los acróbatas motociclista en el increíble globo de la muerte (tres jóvenes intrépidos que llevará su adrenalina al máximo y les pondrá los nervios de punta). Dentro del elenco se está el único en Sudamérica con apenas 12 años de edad que demuestra que lo que se hereda no se hurta. Arte y espectáculo cultural en el Circo Rumano, un circo de verdad.

Están todos invitados a ser llevados por el camino de la imaginación lleno de magia, asombro y adrenalina. Juntos seremos los mejores aliados para crear recuerdos familiares bajo la carpa del Circo Rumano. Para adquirir sus entradas, pueden ingresar a Cuponidad.pe y encontrarlas con descuento especial por ser los últimos días. No esperes más y ven a divertirte en familia.

Entradas con descuento especial aquí: https://shorturl.at/VE2fy

