Artistas de todo el continente americano alistan gran celebración cultural por Fiestas Patrias del Perú

El proyecto busca mantener viva la memoria histórica y cultural de cada nación americana a través del arte. | Foto: difusión

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La decimotercera edición de la Cruzada y Museo Itinerante del Continente Americano – El Bicentenario de América regresa al país, donde se reunirán más de 600 artistas de todo el continente americano en una gran celebración cultural por Fiestas Patrias. Esta propuesta, que une arte, identidad y patrimonio en una misma exposición, estará abierta al público del 12 al 28 de junio en el Centro Cultural Sérvulo Gutiérrez de la Municipalidad de Jesús María.

Este importante colectivo artístico nació en el Perú durante la pandemia y fue creado y organizado por el artista hondureño Jaime Vallardo Chávez, conocido como el artista de las monedas mundiales.

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Organizan muestras de riqueza cultural por Fiestas Patrias

Vallardo Chávez señaló que es un honor presentar las más de 600 piezas del museo itinerante y mostrar la riqueza cultural y patrimonial del continente. Después, continuará con una intensa agenda cultural que incluye presentaciones en la Feria Art Motiv del Museo Amano, la Bienal de Biarco, en Armenia, Colombia, y el prestigioso Salón de Otoño, en París, Francia.

El proyecto busca mantener viva la memoria histórica y cultural de cada nación americana a través del arte, promoviendo el intercambio entre artistas de distintos países y consolidándose como un museo itinerante que recorre diferentes regiones del continente.

Como parte de esta nueva edición, se otorgará el título de Artista Patrimonio de América al desaparecido artista peruano Óscar Alain Cotera, en reconocimiento a su legado y aporte cultural al arte peruano y latinoamericano.

Asimismo, los artistas peruanos José Ricaldi y Juan Antonio Trujillo Ramírez recibirán el título de Embajadores del Arte de América, una distinción honorífica entregada por el Bicentenario de América a creadores que han contribuido con obras inspiradas en los procesos independentistas del continente.