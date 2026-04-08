La ‘Feria Manya Coleccionables: Edición Guerreros Z 2.0’ se celebrará del 24 al 26 de abril en el Cercado de Lima y reunirá a importantes voces del doblaje. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

La ‘Feria Manya Coleccionables: Edición Guerreros Z 2.0’ se celebrará del 24 al 26 de abril en el Cercado de Lima y reunirá a importantes voces del doblaje. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

La 'Feria Manya Coleccionables: Edición Guerreros Z 2.0' reunirá a destacadas voces del doblaje y referentes de la cultura pop en un evento dirigido a los fanáticos de diversos rincones del Perú. Laura Torres, Rocío Garcel y Jorge Roig participarán en un meet & greet que se llevará a cabo del 24 al 26 de abril en el Cercado de Lima, en una propuesta cargada de nostalgia y enfocada en el universo del anime.

Este evento, que se desarrollará desde las 11.00 a. m. en Jr. Washington 1321, en el Cercado de Lima, forma parte de una edición especial enfocada en el mundo de los 'Guerreros Z', con referencias directas a uno de los animes más influyentes de las últimas décadas: 'Dragon Ball'. La propuesta combina exhibición, interacción y cultura pop en un solo espacio.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES PRESIDENCIALES: ¿QUIÉN GANARÁ? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El evento incluirá sesiones de fotos, concursos de cosplay y exhibiciones interactivas, con ingreso libre. Foto: difusión.

Voces originales de 'Dragon Ball' llegan a Lima

Laura Torres es ampliamente reconocida en Latinoamérica por interpretar las voces de Goku niño, Gohan niño y Goten niño en 'Dragon Ball'. La actriz de doblaje mexicana tiene 58 años y también es reconocida por ser la voz de Nobita Nobi en 'Doraemon' y en 'Doraemon' (2005), Shin-chan en 'Crayon Shin-chan' y Shippo en 'Inuyasha' e 'Inuyasha Kanketsu-Hen: El acto final'.

Por su parte, Rocío Garcel ha dado vida a personajes emblemáticos de la televisión como Remi, She-Ra, Astroboy, Bulma y Mamá Coco. En tanto, Jorge Roig es recordado por ser la voz de Maestro Roshi, el Señor Miyagi, Hordak y Miguel Ángel de 'Las Tortugas Ninja'.

¿Qué actividades habrá en la feria?

A lo largo de tres días, los asistentes podrán participar en sesiones de fotos y firma de autógrafos con los invitados, en una experiencia creada para conectar al público con las voces que dejaron huella en toda una generación. Además, el evento tendrá ingreso libre, por lo que se presenta como una opción accesible para seguidores y coleccionistas.

La feria también ofrecerá diversas actividades, entre ellas concursos de cosplay, dioramas interactivos, la casa del maestro Roshi Kame House, la moto de Bulma, la nube voladora y esculturas a tamaño real, entre otras propuestas.



