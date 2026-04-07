Con un repertorio que incluye clásicos del rock en español, Kabrones promete un espectáculo inolvidable lleno de nostalgia. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Con un repertorio que incluye clásicos del rock en español, Kabrones promete un espectáculo inolvidable lleno de nostalgia. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Tras la gran expectativa generada por su regreso a los escenarios peruanos, Kabrones, el proyecto que reúne a los integrantes originales de la época dorada de Mägo de Oz, anuncia una nueva fecha en el país. Además de la cita pactada para este viernes 5 de junio en el Parque de la Exposición, se ha confirmado que la banda se presentará en el anfiteatro del Palacio Metropolitano de Bellas Artes, en Arequipa.

La confirmación del concierto de Kabrones en Arequipa responde directamente al entusiasmo del público del sur del país, que no tardó en manifestar, mediante las redes sociales, su deseo de vivir este reencuentro histórico en vivo. Arequipa se convierte así en una parada clave dentro de esta esperada gira.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES PRESIDENCIALES: ¿QUIÉN GANARÁ? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Kabrones llega a Lima con sus mejores éxitos



Kabrones traerá a Perú un espectáculo cargado de nostalgia, energía y potencia musical, interpretando los himnos que marcaron a toda una generación del rock en español. El repertorio incluirá clásicos como ‘Fiesta Pagana’, ‘Molinos de viento’, ‘La costa del silencio’, ‘Hasta que el cuerpo aguante’, ‘Gaia’ y ‘Finisterra’, entre muchos otros.

Tanto el concierto en Lima como el show en Arequipa prometen ser noches inolvidables, donde los fans podrán revivir en directo la esencia de una de las etapas más icónicas del rock y folk metal en español, junto a sus protagonistas originales. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.

Trayectoria de Kabrones



Con una carrera que dejó huella en el rock en español, los miembros de Kabrones desempeñaron un papel decisivo en el crecimiento de Mägo de Oz hasta convertirla en una de las agrupaciones más representativas del género. En su tiempo juntos, consiguieron mezclar el heavy metal con influencias folk y letras llenas de fantasía, crítica social y lirismo, dando forma a una propuesta original que cruzó generaciones y fronteras.

La voz inconfundible de José Andrea, junto con la destreza musical del resto de la banda, hizo posible discos memorables que hoy son vistos como verdaderos clásicos, conservando además un vínculo sólido con miles de fanáticos que han seguido su trayectoria musical durante años.



