Xiomy Kanashiro impacta al presentar a su ‘hijo’ por primera vez en vivo y desata revuelo en redes sociales

Xiomy Kanashiro viene desatando revuelo en redes sociales tras presentar a su ‘hijo’ en la última edición de su programa ‘Zona musical’. El anuncio hecho por la pareja de Jefferson Farfán sorprendió a muchos, quienes se preguntan si la bailarina realmente tenía un heredero oculto.

Durante la transmisión en vivo de su espacio en Panamericana, la influencer se mostró muy cariñosa con el pequeño, quien apareció en el set como parte de un desfile de ropa. "Por favor público, quiero fuerte los aplausos porque se viene mi hijo, se viene mi hijo", expuso muy entusiasta mientras el menor modelaba prendas de una marca de jeans.

Xiomy Kanashiro presentó a su ‘hijo’ en televisión nacional

Al finalizar la pasarela infantil durante su programa, Xiomy Kanashiro sorprendió a todos al tomar de la mano al menor que decía que era su ‘hijo’. Muy sonriente la presentadora se despidió en vivo y se retiró del set. "Yo chicos, me voy con mi hijito", señaló, dejando a sus dos compañeros en la conducción.

El clip del ‘hijo’ de la ‘chinita’ se hizo viral en TikTok rápidamente, donde miles de usuarios se preguntaron si realmente se trataba del hijo de la pareja de Jefferson Farfán. Mientras algunos creyeron que la revelación era en serio, otros aseguraron que solo estuvo bromeando.

“¿El padre es Nilver Huárac?”, “No sabía que tenía hijo”, “Una directa para Jefferson Farfán”, “Xiomy no tiene hijos que yo sepa”, “Lo dice por el look del niño ya que se viste como Farfán”, “Ah tenía hijo”, “Pensé que no era madre”, “Solo lo dijo de cariño”, “Se siente orgullosa de su hijo”, "¿Lo sabía Jefferson?", fueron los comentarios con más me gusta en TikTok.

Xiomy Kanashiro desea tener un hijo de Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro no se anduvo con rodeos cuando le preguntaron si veía a Jefferson Farfán como el padre de sus hijos. Fiel a su estilo directo, la influencer confesó que sí se imagina formando una familia con el exfutbolista, aunque aclaró que, por ahora, no es su prioridad.

“Yo creo que sí. No estaría con una persona si no pensara en formar una familia más adelante, pero ahorita no es prioridad”, dijo con total sinceridad, dejando en claro que aunque sí tiene planes a futuro, por ahora está enfocada en disfrutar la etapa que viven como pareja.

Además, aprovechó para despejar los rumores sobre una supuesta boda con Farfán el próximo año. Aunque no negó la posibilidad, prefirió mostrarse cauta y enfocada en el presente. “Creo que paso a pasitos, nosotros estamos muy bien. (El matrimonio) más adelante, ahora estamos en una etapa muy bonita”, expresó la bailarina, dejando ver que, por el momento, prefiere no apresurar nada.