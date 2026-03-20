Elenco de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ se reencontrará con sus fans y se presentará en el Teatro Canout

'Manual de supervivencia escolar de Ned’ fue una de las series más exitosas de Nickelodeon en los 2000. Foto: Composición LR/Instagram.

'Manual de supervivencia escolar de Ned’ fue una de las series más exitosas de Nickelodeon en los 2000. Foto: Composición LR/Instagram.

Los protagonistas de 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned', una de las series más icónicas de Nickelodeon en los años 2000 llegarán a Lima. En un evento único, los actores Devon Werkheiser (Ned Bigby), Lindsey Shaw (Moze) y Daniel Curtis Lee (Cookie) se encontrarán con sus seguidores el 20 de junio de 2026 en el Teatro Canout, donde compartirán anécdotas exclusivas y revivirán los momentos más memorables de una serie que dejó huella en una generación entera.

Este esperado fan meeting no solo ofrecerá la posibilidad de obtener autógrafos, sino que también brindará una experiencia interactiva repleta de recuerdos, dinámicas en vivo y la oportunidad de conversar directamente con los actores que dieron vida a los entrañables estudiantes de James K. Polk Middle School.

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¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Las entradas para ver al elenco de 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned', estarán a la venta a partir del 23 de marzo de 2026 a través de Teleticket. Se ofrecerán tres zonas con experiencias diferenciadas para los asistentes. La organización prevé una gran demanda, dado que será la primera vez que el trío se presenta en Perú en un evento oficial, con un formato de reencuentro personalizado.

Este encuentro no solo será una celebración, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de las series juveniles en la formación de identidad y valores durante la adolescencia. El equipo organizador destaca que el evento tiene como objetivo conmemorar la relevancia de la ficción y su capacidad para unir a diversas generaciones en una experiencia compartida.

Evento con personajes de 'MDSEN' busca conectar con sus seguidores adultos

El evento denominado 'Manual de Supervivencia Adulta de Ned, Moze y Cookie' tiene como objetivo no solo evocar los recuerdos de la etapa escolar, sino también conectar con la vida adulta de sus seguidores.

Este enfoque renovado del fan meeting busca trasladar el espíritu de la serie a los retos cotidianos y laborales, apelando a la nostalgia y a la identificación con las vivencias actuales de quienes crecieron viendo Nickelodeon.

La llegada del elenco se debe a la fuerza de una comunidad de fans activa, que ha mantenido viva la conexión a través de memes, frases y escenas icónicas en redes sociales. Con el anuncio del encuentro en Lima, las reacciones de los seguidores han sido inmediatas.