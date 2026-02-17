Luis Carlos Burneo presenta ‘La Habitación Secreta’, su show que combina stand up comedy y música en vivo

Este espectáculo, inspirado en late night shows, ofrecerá una experiencia íntima, con un artista invitado en cada función. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El comunicador, comediante y creador de contenido, Luis Carlos Burneo, presenta ‘La Habitación Secreta’, un nuevo formato en vivo que combina stand up comedy, música en vivo e interacción con el público, inspirado en los late night shows y en experiencias escénicas íntimas.

La propuesta se estrena el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 8:30 p. m. en La Tarima Café Concert (Calle Manuel Bonilla 118, Miraflores) y contará con la participación de un artista musical invitado en cada función. Las entradas están a la venta en Joinnus.

¿De qué trata el espectáculo de Luis Carlos Burneo?



El concepto toma referencias de los late night show, pero apuesta por un contacto más personal y cambiante. Burneo plantea un giro respecto a su trabajo digital: esta vez invita al público a entrar a su propio espacio escénico.

“De hecho, se me atribuye ser el primer youtuber peruano”, señala al recordar que, cuando empezó, “literalmente explicaba a la gente qué era YouTube, cómo se veía y para qué servía”, en una época previa a las redes sociales, al HD y a las conexiones rápidas.

Comenta que muchas de las fórmulas actuales ya estaban en su trabajo inicial. “Veo cosas en TikTok y sonrío y pienso: yo hice esto hace diez o quince años”, anota. Para él, el valor está en construir un sello propio y no seguir tendencias pasajeras.

Burneo sostiene que vivir de un canal digital es posible si hay constancia y contenido sólido. “El truco es hacerlo porque te encanta, porque en tu corazón sabes que lo harías gratis”, afirma destacando la importancia de la comunidad y el compromiso creativo.