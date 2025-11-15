Susan Ochoa sorprende al incursionar en el género tropical al lanzar ‘Mix Los Bomberos’

Con su inconfundible voz, carisma y autenticidad, Susan Ochoa demuestra su versatilidad artística con ‘Mix Los Bomberos’. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Con su inconfundible voz, carisma y autenticidad, Susan Ochoa demuestra su versatilidad artística con ‘Mix Los Bomberos’. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La talentosa cantautora peruana Susan Ochoa, quien se caracteriza por sus temas sufridos y románticos, sorprende a su público con su nuevo lanzamiento. La doble ganadora de las Gaviotas de Plata en Viña del Mar lanzó un nuevo tema lleno de energía y sabor. Su más reciente estreno, titulado ‘Mix Los Bomberos’, marca su incursión en el género tropical con un tema que promete poner a bailar a todos.

Con este lanzamiento, Susan Ochoa demuestra su versatilidad artística al traer un repertorio alegre y contagioso que combina su pasión por la música con un mensaje de fiesta, amor y buena vibra. ‘Mix Los Bomberos’ es una invitación directa a disfrutar, cantar y moverse al ritmo de una de las voces más queridas del Perú.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

Susan Ochoa feliz por su nuevo tema



Con su inconfundible voz, carisma y autenticidad, Susan Ochoa busca encender la fiesta con ‘Mix Los Bomberos’, una explosión de ritmo, talento y buena energía. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el videoclip oficial puede disfrutarse en el canal de YouTube.

Según la intérprete de ‘Ya no más’, el videoclip oficial de ‘Mix Los Bomberos’ refleja perfectamente ese espíritu festivo: luces, colores, baile y la participación de sus propios seguidores, quienes acompañaron a la artista en una jornada llena de alegría y emoción.

“La interpretación, el sentimiento y la alegría son parte de mi personalidad, y lo he plasmado en estas canciones. Quise además incluir a mis fans en este videoclip, ya que ellos son parte esencial de mi crecimiento. Fue una tarde llena de diversión, risas y mucho amor. ¡La pasamos increíble! Amo este videoclip y espero que lo gocen tanto como yo lo hice”, manifestó Susan Ochoa con entusiasmo.

