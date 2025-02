La Reina Hispanoamericana 2025 de Venezuela, Sofía Fernández, ha generado gran polémica en redes sociales tras afirmar que los peruanos consumen palomas. La declaración ocurrió durante una entrevista en el podcast peruano ‘Los Cuchosos’, especializado en certámenes de belleza.

Al ser corregida en plena conversación, la modelo se justificó diciendo que sus amigos le habían comentado eso y que realmente creía que en Perú se comían palomas. Su explicación provocó la risa del entrevistador, quien le aclaró que se trata de un dicho común en varios países.

Modelo venezolana afirma que en Perú comen palomas

La polémica comenzó cuando el entrevistador le preguntó a Sofía Fernández su opinión sobre la comunidad venezolana en Perú. La modelo agradeció a los peruanos por el trato hacia sus compatriotas y luego mencionó algunas cosas que le gustaría hacer en el país, asegurando que su primera opción sería visitar Machu Picchu y, después, probar paloma.

“No sé por qué, pero tengo curiosidad de probar la paloma”, dijo con seriedad, sorprendiendo al conductor del podcast, quien continuó escuchándola. “Me dicen que allá se come paloma. Toda la vida me han dicho que en Perú se come paloma, y yo siempre pensé: quiero probarla, debe saber a pollo”, agregó, causando risas en el presentador. Este le explicó que solo se trata de un dicho común y que, en realidad, el cuy es el plato tradicional en la sierra peruana.

Usuarios arremeten contra la modelo Sofía Fernández

Tras la publicación de la entrevista en Instagram, numerosos usuarios criticaron a Sofía Fernández, ganadora del certamen Hispanoamérica Venezuela y candidata a La Reina Hispanoamericana 2025, celebrado el domingo 9 de febrero en Bolivia.

"Escuché de misses con poco intelecto, pero nunca imaginé tanto", "Le falta cultura a la de Venezuela, a veces la belleza no lo es todo", "No creo que lo haya dicho con mala intención" y "¿Una miss así aceptan? Difunde mentiras en redes sociales", fueron algunos de los cientos de comentarios en contra de la modelo, quien llegó a la final del certamen La Reina Hispanoamericana 2025, donde la ganadora fue la representante de Filipinas.