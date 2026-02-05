HOYSuscripcion LR Focus

Estrella de ‘La voz Nigeria’ muere a los 26 años tras ser mordida por serpiente mientras dormía

Tragedia en el mundo de la música tras el fallecimiento de la joven cantante Ifunanya Nwagene, quien no logró encontrar un antiveneno en ninguno de los centros médicos a los que acudió durante la madrugada en su natal Nigeria. 

Ifunanya Nwagene también era arquitecta de profesión. Foto: Composición LR/Instagram.
Ifunanya Nwagene también era arquitecta de profesión. Foto: Composición LR/Instagram.

La cantante Ifunanya Nwagene falleció a los 26 años en su vivienda tras ser mordida por una serpiente venenosa mientras dormía. La noticia generó gran repercusión en el mundo de la música, ya que la joven fue una de las grandes estrellas más recordadas del reality de canto ‘La voz Nigeria’, desarrollado en su país natal.

La BBC África obtuvo las declaraciones del grupo ‘Amemuso’, del cual Nwagene era integrante. Sus compañeros contaron que las autoridades realizaron una inspección en el domicilio de la artista, ubicada en la ciudad de Abuja, y encontraron a dos serpientes en el lugar.

La imagen de uno de los reptiles siendo retirado de la vivienda se viralizó en redes sociales, lo que causó gran impacto y asombro entre los seguidores de la cantante.

Así ocurrió el ataque de una serpiente a la cantante de ‘La voz Nigeria’

Según reportó la cadena BBC África, Ifunanya Nwagene se encontraba durmiendo en su residencia cuando, de manera repentina, fue atacada por una serpiente que la mordió durante la madrugada.

Al sentir el dolor, la cantante se despertó de inmediato y acudió a diversos centros de salud en Abuja. Sin embargo, ante la falta de insumos básicos y de un antiveneno que permitiera neutralizar la toxina del reptil, las autoridades decidieron trasladarla a un hospital, donde finalmente perdió la vida.

¿Quién era la cantante de ‘La voz Nigeria’ que falleció por morderura de serpiente?

Ifunanya Nwagene, de 26 años, alcanzó la fama en Nigeria tras convertirse en una de las competidoras más destacadas del reality ‘la voz’, donde impresionó al jurado con su interpretación del tema ‘Take a Bow’, de Rihanna. Además de su carrera musical, era arquitecta de profesión y solía compartir en redes sociales imágenes de sus trabajos.

Su fallecimiento ocurrió en un momento en el que su carrera artística iba en ascenso. Este año planeaba a realizar su primer concierto como solista y ya había grabado una canción junto al artista Tbrass, uno de los más populares de Nigeria.  

