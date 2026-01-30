Falleció a los 71 años Catherine O'Hara, actriz de 'Mi pobre angelito'

La actriz falleció este viernes a los 71 años, dejando un legado inolvidable en el cine y la televisión | Foto: Composición LR

La actriz canadiense Catherine O’Hara, ampliamente reconocida por su papel como la madre de Kevin McCallister en la icónica película navideña 'Mi pobre angelito', falleció este viernes a los 71 años. Su trayectoria en el cine y la televisión la convirtió en una de las figuras más queridas de Hollywood, con interpretaciones memorables que marcaron a distintas generaciones.

O’Hara también destacó en películas como Beetlejuice, El extraño mundo de Jack y en la serie Schitt’s Creek, por la que recibió numerosos reconocimientos. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento. Su legado artístico se mantiene vigente tras cinco décadas de trabajo frente a las cámaras.

Catherine O’Hara interpretando algunos de sus personajes más emblemáticos. Foto: @MadeInCanada

Trayectoria y vida de Catherine O’Hara

Origen y comienzos : Nació en Toronto, Canadá, y dio sus primeros pasos en la actuación en 1974, en el escenario del teatro de improvisación The Second City, un espacio clave para el desarrollo del talento cómico en América del Norte.

Debut en televisión : Su primera aparición en la pantalla chica fue como suplente en el legendario programa Saturday Night Live, lo que marcó el inicio de su vínculo con la comedia televisiva.

Salto al cine : En 1988 ganó reconocimiento internacional por su papel de Delia Deetz en Beetlejuice, dirigida por Tim Burton y coprotagonizada por Winona Ryder.

Éxito en los 90 : Se convirtió en un rostro familiar para el público global al interpretar a la madre de Kevin en las dos primeras entregas de la saga Home Alone (1990 y 1992), compartiendo escenas con Macaulay Culkin.

Regreso a la televisión : En 2015 asumió el papel de Moira Rose en la exitosa comedia canadiense Schitt's Creek, por el que fue galardonada y aclamada por la crítica.

Trabajos recientes : En 2025 formó parte del elenco de las series The Last of Us y The Studio, demostrando su vigencia y versatilidad como actriz.

: En 2025 formó parte del elenco de las series y The Studio, demostrando su vigencia y versatilidad como actriz. Vida personal: Estuvo casada durante 33 años con Bob Welch, con él tuvo dos hijos: Matthew, de 31 años, y Luke, de 29.

Su último papel en televisión de Catherine O'Hara

La última participación de Catherine O’Hara en la pantalla chica fue en The Studio, serie original de Apple TV que ha recibido múltiples reconocimientos en la industria televisiva. En esta producción, compartió escena con el actor Seth Rogen y dio vida a Patty Leigh, una productora de cine despedida de su estudio, quien más adelante encuentra una nueva oportunidad cuando su excompañero Matt Remnick (Rogen) asume la dirección del lugar.

Por este rol, O’Hara fue nominada a los Globos de Oro 2026 en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en Televisión. Además, obtuvo una nominación al premio Emmy en 2025 por la misma interpretación, consolidando así el impacto de su trabajo incluso en los últimos años de su carrera.