Cada vez falta menos para disfrutar de los Grammy 2026, el mayor galardón de la industria musical y el epicentro donde las canciones que marcaron el último año encuentran reconocimiento. La 68.ª edición de los Grammy Awards se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y reunirá a las principales figuras del pop, rock, hip-hop, música latina y otros géneros alternativos.

La gala, que reunirá a las voces más influyentes del momento, será transmitida en vivo para millones de espectadores en todo el mundo por CBS Televisión Network. En el caso de América Latina, los Premios Grammy podrán verse a través de la señal de TNT y HBO Max. Asimismo, la ceremonia principal incluirá presentaciones de artistas consagrados y músicos emergentes que aspiran a alzarse con el galardón dorado.

Fecha y horario oficial de los Grammy 2026

La ceremonia principal contará con un pre-show exclusivo de una hora, conducido por Lety Shagún y Heisel Mora, con entrevistas en vivo desde la alfombra roja y acceso a los preparativos de los artistas.

Horarios del pre-show en Latinoamérica

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7.00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 9.00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 8.00 p.m.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 6.00 p.m.

Horarios de la ceremonia principal en Latinoamérica

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8.00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10.00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.00 p.m.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.00 p.m.

Horas antes del evento televisado se llevará a cabo la Premiere Grammy, espacio en el que se entregan la mayoría de los premios.

¿Dónde ver los Grammy 2026 en vivo por TV y streaming?

Como es tradición, en el caso de América Latina, la cadena TNT transmitirá la gala por televisión de suscripción. Además, la plataforma de streaming HBO Max ofrecerá el minuto a minuto para toda la región.

Asimismo, la alfombra roja y la Premiere Ceremony podrá verse gratuitamente en live.GRAMMY.com y en el canal oficial de Youtube de la Academia.

¿Cómo ver TNT en vivo con los Grammy 2026 desde Perú?

Sigue la transmisión vía TNT en los siguientes canales disponibles en Perú para los servicios de cable:

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1052 (HD)

Movistar TV – Canal 402 (SD), 595 (SD), 730 (HD) y 870 (HD)

Claro TV – Canal 22 (SD), 53 (SD), 590 (HD) y 1504 (HD)

Star Globalcom – Canal 21

Presentaciones en vivo de los Grammy 2026

Justin Bieber se presentará en los Grammy 2026, marcando su primera actuación pública importante desde 2022. También actuarán Addison Rae, Alex Warren, Clipse, Kateye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, Sombr y The María.

¿Quiénes lideran las nominaciones a los Grammy 2026?

Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, incluidas grabación, canción y álbum del año, además de múltiples categorías de rap. Le siguen, con siete nominaciones, Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor canadiense Cirkut. Con seis nominaciones cada uno figuran Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y el ingeniero Serban Ghenea.

Categorías principales de los Grammy 2026

Con más de 90 categorías, la premiación abarca desde los grandes géneros comerciales hasta expresiones menos visibles, pero fundamentales para la industria.

Las categorías principales son: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del año y Mejor Artista Nuevo.

¿Quién será el anfitrión de los Grammy 2026?

El comediante Trevor Noah volverá como anfitrión por sexta y última vez. Con esta edición, Noah se consolida como una de las figuras más constantes en la historia del máximo galardón musical.

¿Quién vota por los ganadores del Grammy 2026?

Los miembros votantes de la Academia de la Grabación - creadores activos que representan más de 22 géneros y 13 disciplinas creativas - determinan a los nominados y ganadores mediante un proceso de votación seguro en dos rondas:

La primera ronda determina a todos los nominados de cada categoría.

La ronda final define a los ganadores, anunciados la noche de la gala.

¿Qué latinos están nominados al Grammy 2026?

El artista latino más relevante es Bad Bunny, quien hizo historia al convertirse en el primer artista de habla hispana nominado a los tres premios principales en un mismo año.

Grabación del año

DTMF – Bad Bunny

Álbum del año

Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Canción del año

DTMF – Bad Bunny

Mejor artista nuevo

The Marías (su vocalista principal, María Zardoya, es de Puerto Rico)

Compositor del año – No clásico

Edgar Barrera

Categorías destinada a la música de habla hispana:

Mejor álbum pop latino

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda

Trópicoqueta – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Mixteip – J Balvin

Ferxxo Vol. X: Sagrado – Feid

Naiki – Nicki Nicole

EUB Deluxe – Trueno

Sinfónico (En Vivo) – Yandel

Mejor álbum de rock latino o alternativo

Genes Rebeldes – Aterciopelados

Astropical – Bomba Estéreo, Rawayana, Astropical

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Algorhythm – Los Wizzards

Novela – Fito Páez

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano)

Mala Mía – Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y lo que viene – Grupo Frontera

Sin Rodeos – Paola Jara

Palabra de To’s (Seca) – Carín León

Una tuya y una mía – Por la puerta grande (En Vivo) – Bobby Pulido & Friends

Mejor álbum tropical latino

Fotografías – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta

Raíces – Gloria Estefan

Clásicos 1.0 – Grupo Niche

Bingo – Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

Mejor interpretación musical global

EoO – Bad Bunny

Cantando en el camino – Ciro Hurtado

Inmigrante, ¿y qué? – Yeisy Rojas

Mejor portada de álbum