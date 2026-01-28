HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: EL 'MONSTRUO' ES ENTREGADO A LAS AUTORIDADES PERUANAS | 28 de enero 2026

Entretenimiento

Grammy 2026: fecha oficial, horario y dónde ver en vivo la ceremonia de premiación

Conoce cuándo se celebran los Grammy 2026, el horario oficial y dónde ver en vivo la ceremonia que premiará a lo mejor de la música internacional.

Conoce todos los detalles de la máxima ceremonia de la música Diseño: LR
Conoce todos los detalles de la máxima ceremonia de la música Diseño: LR

Cada vez falta menos para disfrutar de los Grammy 2026, el mayor galardón de la industria musical y el epicentro donde las canciones que marcaron el último año encuentran reconocimiento. La 68.ª edición de los Grammy Awards se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y reunirá a las principales figuras del pop, rock, hip-hop, música latina y otros géneros alternativos.

La gala, que reunirá a las voces más influyentes del momento, será transmitida en vivo para millones de espectadores en todo el mundo por CBS Televisión Network. En el caso de América Latina, los Premios Grammy podrán verse a través de la señal de TNT y HBO Max. Asimismo, la ceremonia principal incluirá presentaciones de artistas consagrados y músicos emergentes que aspiran a alzarse con el galardón dorado.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Tony Succar y su madre Mimy ganan el Grammy 2025 a Mejor Álbum Tropical Latino: es el primero en la historia del Perú

lr.pe

Fecha y horario oficial de los Grammy 2026

La ceremonia principal contará con un pre-show exclusivo de una hora, conducido por Lety Shagún y Heisel Mora, con entrevistas en vivo desde la alfombra roja y acceso a los preparativos de los artistas.

Horarios del pre-show en Latinoamérica

  • Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7.00 p.m. 
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 9.00 p.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 8.00 p.m. 
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 6.00 p.m. 

Horarios de la ceremonia principal en Latinoamérica

  • Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8.00 p.m. 
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 10.00 p.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.00 p.m. 
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.00 p.m. 

Horas antes del evento televisado se llevará a cabo la Premiere Grammy, espacio en el que se entregan la mayoría de los premios. 

PUEDES VER: ¡Perú presente en los Grammy 2026! Flor Bromley y Ciro Hurtado fueron nominados a los premios más prestigiosos de la música

lr.pe

¿Dónde ver los Grammy 2026 en vivo por TV y streaming?

Como es tradición, en el caso de América Latina, la cadena TNT transmitirá la gala por televisión de suscripción.  Además, la plataforma de streaming HBO Max ofrecerá el minuto a minuto para toda la región. 

Asimismo, la alfombra roja y la Premiere Ceremony podrá verse gratuitamente en live.GRAMMY.com y en el canal oficial de Youtube de la Academia. 

¿Cómo ver TNT en vivo con los Grammy 2026 desde Perú?

Sigue la transmisión vía TNT en los siguientes canales disponibles en Perú para los servicios de cable:

  • DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1052 (HD)
  • Movistar TV – Canal 402 (SD), 595 (SD), 730 (HD) y 870 (HD)
  • Claro TV – Canal 22 (SD), 53 (SD), 590 (HD) y 1504 (HD)
  • Star Globalcom – Canal 21

Presentaciones en vivo de los Grammy 2026

Justin Bieber se presentará en los Grammy 2026, marcando su primera actuación pública importante desde 2022. También actuarán Addison Rae, Alex Warren, Clipse, Kateye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, Sombr y The María.

¿Quiénes lideran las nominaciones a los Grammy 2026?

Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, incluidas grabación, canción y álbum del año, además de múltiples categorías de rap. Le siguen, con siete nominaciones, Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor canadiense Cirkut. Con seis nominaciones cada uno figuran Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y el ingeniero Serban Ghenea. 

Categorías principales de los Grammy 2026

Con más de 90 categorías, la premiación abarca desde los grandes géneros comerciales hasta expresiones menos visibles, pero fundamentales para la industria. 

Las categorías principales son: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del año y Mejor Artista Nuevo.

¿Quién será el anfitrión de los Grammy 2026?

El comediante Trevor Noah volverá como anfitrión por sexta y última vez. Con esta edición, Noah se consolida como una de las figuras más constantes en la historia del máximo galardón musical. 

¿Quién vota por los ganadores del Grammy 2026? 

Los miembros votantes de la Academia de la Grabación - creadores activos que representan más de 22 géneros y 13 disciplinas creativas - determinan a los nominados y ganadores mediante un proceso de votación seguro en dos rondas:

  • La primera ronda determina a todos los nominados de cada categoría.
  • La ronda final define a los ganadores, anunciados la noche de la gala.

¿Qué latinos están nominados al Grammy 2026?

El artista latino más relevante es Bad Bunny, quien hizo historia al convertirse en el primer artista de habla hispana nominado a los tres premios principales en un mismo año. 

Grabación del año

  • DTMF – Bad Bunny

Álbum del año

  • Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Canción del año

  • DTMF – Bad Bunny

Mejor artista nuevo

  • The Marías (su vocalista principal, María Zardoya, es de Puerto Rico)

Compositor del año – No clásico

  • Edgar Barrera

Categorías destinada a la música de habla hispana:

Mejor álbum pop latino

  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
  • Trópicoqueta – Karol G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

  • Debí tirar más fotos – Bad Bunny
  • Mixteip – J Balvin
  • Ferxxo Vol. X: Sagrado – Feid
  • Naiki – Nicki Nicole
  • EUB Deluxe – Trueno
  • Sinfónico (En Vivo) – Yandel

Mejor álbum de rock latino o alternativo

  • Genes Rebeldes – Aterciopelados
  • Astropical – Bomba Estéreo, Rawayana, Astropical
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Algorhythm – Los Wizzards
  • Novela – Fito Páez

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano)

  • Mala Mía – Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y lo que viene – Grupo Frontera
  • Sin Rodeos – Paola Jara
  • Palabra de To’s (Seca) – Carín León
  • Una tuya y una mía – Por la puerta grande (En Vivo) – Bobby Pulido & Friends

Mejor álbum tropical latino

  • Fotografías – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Clásicos 1.0 – Grupo Niche
  • Bingo – Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

Mejor interpretación musical global

  • EoO – Bad Bunny
  • Cantando en el camino – Ciro Hurtado
  • Inmigrante, ¿y qué? – Yeisy Rojas

Mejor portada de álbum

  • Debí tirar más fotos – Bad Bunny
Notas relacionadas
Dua Lipa ya está en Lima: la estrella del pop que construye su imperio cultural

Dua Lipa ya está en Lima: la estrella del pop que construye su imperio cultural

LEER MÁS
Susana Baca: "Celebraré en Lima el Latin Grammy a la Excelencia"

Susana Baca: "Celebraré en Lima el Latin Grammy a la Excelencia"

LEER MÁS
Susana Baca le dedicó el Grammy a la generación Z. "No debemos quitarle la libertad de protesta"

Susana Baca le dedicó el Grammy a la generación Z. "No debemos quitarle la libertad de protesta"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian orgullosos que están esperando su segundo hijo: "¡Qué regalo tan grande!"

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian orgullosos que están esperando su segundo hijo: "¡Qué regalo tan grande!"

LEER MÁS
Rawayana, la banda venezolana ícono del reggae, llega a Lima con su tour ‘¿Dónde es el after?’: lugar, fecha y entradas

Rawayana, la banda venezolana ícono del reggae, llega a Lima con su tour ‘¿Dónde es el after?’: lugar, fecha y entradas

LEER MÁS
Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Entretenimiento

Rawayana, la banda venezolana ícono del reggae, llega a Lima con su tour ‘¿Dónde es el after?’: lugar, fecha y entradas

Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian orgullosos que están esperando su segundo hijo: "¡Qué regalo tan grande!"

Artistas femeninas unirán sus voces en ‘Criollas’, espectáculo que celebra la diversidad del criollismo peruano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025