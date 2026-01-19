Noche de creadoras: teatro, danza y música

En promedio, 200 personas asisten a ver microobras cada miércoles en la Casa Bulbo. Se trata de ‘Noche de Creadoras’, un proyecto de la directora Jennifer Aguirre Woytkowski que surgió para dar espacio a las artistas emergentes y a actores y actrices de trayectoria.

Desde que ingresas al espacio barranquino, hay música. El público espera por cada función en un ambiente de fiesta. Las obras tienen diferentes salas y horarios. Este formato ha cumplido tres años, pero al inicio fue una apuesta sin tener un referente directo en Perú (salvo las temporadas que hubo de Microteatro en Barranco). “Al inicio podíamos tener solo 15 personas como público”, nos cuenta Aguirre Woytkowski.

Este proyecto se desarrolla casi en paralelo al estreno de tu obra Playoff, ¿no? ¿Qué faltaba en la escena limeña?

Empezó como un proyecto mío, pero claro, como va creciendo, también se va armando un equipo. Cuando llegué de Buenos Aires, porque viví 10 años allá, sentí que a la cartelera limeña le faltaba vitrina para las artistas mujeres y para los artistas emergentes en general. Entonces, empecé a pensar en un proyecto que pudiera tener microcontenidos de distintas disciplinas. Lo que nosotras hacemos es que armamos un recorrido artístico donde hay poesía, puedes ver performance o puedes ver teatro. Y al final siempre hay un DJ o hay un concierto.

¿Por qué crees que sigue siendo difícil para los artistas emergentes conseguir un espacio?

Creo que lo más difícil de hacer teatro en un país como el nuestro, y en una ciudad como Lima, es que no hay muchas convocatorias abiertas. Y eso hace que los espacios no den vitrina a artistas emergentes, quienes necesitan un espacio para poder mostrar su trabajo.

¿Cuántos artistas han estado aquí y cuántos estrenaron proyectos?

Yo creo que han pasado más de 200 y hay muchos trabajos que han nacido acá y que han ganado premios del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, Alexa Centurión presentó una obra que se llamaba Mala, que ahora la ha hecho en versión cortometraje cinematográfico. Ganó además un subsidio de DAFO. Entonces, es también un lugar para la investigación.

¿Hay menos oportunidades para las artistas en Perú?

Qué bueno que tú lo plantees porque, si lo digo, yo van a decir: “se están quejando” (sonríe). Sí, hay pocas oportunidades, pero para que no sea queja, se abrió este espacio. Para mí, es una maravilla que hoy haya trabajos escritos y dirigidos por mujeres. Eso es maravilloso.

¿Cuál es tu próximo proyecto?

Es una obra de autoficción, Mar y Ceniza, lo vamos a hacer acá. Y estoy escribiendo un proyecto testimonial, estoy escribiendo en el taller de Mariana de Althaus.

Bueno, lo interesante de un espacio independiente es que hay libertad.

Sí, nadie nos va a venir a buscar o a censurar (sonríe).❖