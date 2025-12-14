Año Nuevo 2026 en Huancaya: lagunas turquesas, paisajes impresionantes y actividades para recibir el año en plena naturaleza

Huancaya es uno de los destinos turísticos ideales para quienes buscan escapar del bullicio de Lima y recibir el Año Nuevo 2026 rodeados de naturaleza, vistas impresionantes y experiencias únicas. Este encantador pueblo ofrece el escenario perfecto para comenzar el año conectados con el entorno natural y lejos del ritmo acelerado de la capital.

Esta joya escondida de la sierra peruana combina lagunas turquesas, cascadas escalonadas y tradiciones culturales que harán de la celebración de fin de año una experiencia diferente. Aquí te contamos todo lo que debes saber para disfrutar de Huancaya.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Huancaya, el refugio natural perfecto para comenzar el 2026

Huancaya se encuentra entre las regiones de Lima y Junín, en la provincia de Yauyos, y forma parte de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas. Está ubicada a más de 3,500 metros sobre el nivel del mar y se accede desde Lima en un viaje de aproximadamente 8 a 9 horas.

Este destino es conocido por sus lagunas de aguas turquesas, cascadas y puentes coloniales de cal y piedra que se integran de forma armoniosa con el paisaje. En 2024, Huancaya fue reconocida por la ONU Turismo como uno de los 'Mejores Pueblos Turísticos del Mundo', convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar de sus atractivos.

Laguna Huallhua. Foto: LR

Actividades imperdibles para realizar en Huancaya

Entre las actividades más buscadas se encuentra el paseo en bote por la laguna Huallhua, uno de los principales atractivos turísticos del lugar. Este recorrido permite observar de cerca el sistema de lagunas y cascadas que caracteriza el paisaje.

El tour tiene una duración aproximada de una hora y media, con un costo de 20 soles para adultos y 10 soles para niños, ya que es administrado por la comunidad. También destacan los cuatro puentes coloniales de Calicanto, las cascadas escalonadas de Cabracancha y el Museo de Sitio, ubicado junto a la iglesia principal, donde se conservan momias, cerámicos y textiles.

Botes a la orilla de la laguna Huallhua. Foto: LR

Otros atractivos turísticos en Huancaya:

Mirador de Cabracancha Mirador de Huachacaca La cascada de Carhuayno La laguna Piquecocha La laguna Azul La cascada Las Rosas El circuito de trekking de Carhuayno.

Puente de Huancaya. Foto: LR

En fechas festivas como Navidad y Año Nuevo, Huancaya presenta su tradicional danza de la Negrería. Además, grupos de visitantes suelen realizar fogatas nocturnas en zonas permitidas, y existen espacios exclusivos para acampar previo pago.

Durante el mes de diciembre, el clima suele ser soleado por las mañanas, con presencia de lloviznas por la tarde, lo que permite disfrutar de caminatas y recorridos con las precauciones necesarias. En cuanto a la gastronomía local, los visitantes no pueden irse de Huancaya sin probar la trucha, preparada en chicharrón, ceviche, causa y otras presentaciones, así como la artesanía local con chompas, chalinas, guantes y recuerdos típicos.

Platos a base de trucha de Huancaya. Foto: LR

Guía rápida para tu viaje: cómo llegar, dónde hospedarte y qué llevar

Para quienes desean viajar en tour, existen paquetes de 2 y 3 días, que inician desde el 29 de diciembre, con precios que van desde S/ 380 hasta S/ 570, siendo el más costoso el de 3 días y una noche. Los puntos de recojo y retorno suelen ser estratégicos dentro de Lima.

Ruta Lima- Huancaya Costo Lima - Cañete S/ 15,00 Cañete - Terminal terreste El Imperial S/ 5,00 Terminal terreste El Imperial- Magdalena S/ 30,00 Magdalena - Huancaya S/ 30,00 Ruta directa Lima - Huancaya

Turismo Maximino, puntos de recojo:

- Plaza NortePuente Nuevo

- Benavides (cerca de la Av. Benavides)

- Oficina en San Juan de Miraflores S/ 80,00

En cuanto al hospedaje, Huancaya cuenta con hoteles y alojamientos que ofrecen wifi gratuito en algunos casos, agua caliente y televisión, dependiendo del establecimiento. Es importante considerar que la señal de celular puede ser limitada por la altura.

Recomendaciones:

Entre las recomendaciones para el viaje se incluyen llevar documento de identidad, ropa abrigadora, chalina, guantes, chullo, casaca térmica, zapatillas de trekking, mantita polar, botiquín personal y pastillas para el soroche, siempre recomendadas por un médico.