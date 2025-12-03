HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy

Entretenimiento

Médico es condenado a dos años y medio de prisión por la muerte de Matthew Perry: le dio ketamina al exactor de ‘Friends’

El médico Salvador Plasencia se convierte en el primer condenado de un total de cinco por la muerte del actor Matthew Perry.

Matthew Perry tenía 54 años cuando murió en su casa de Los Ángeles. Foto: El país.
Matthew Perry tenía 54 años cuando murió en su casa de Los Ángeles. Foto: El país.

El médico Salvador Plasencia se convierte en el primer condenado entre los cinco implicados en la muerte del actor Matthew Perry, conocido por su papel en la serie 'Friends', quien fue hallado sin vida en 2023.

El miércoles 3 de diciembre, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California anunció que Plasencia fue sentenciado a 30 meses de prisión federal. El galeno admitió haber proporcionado ketamina al actor, lo que resultó en una sobredosis fatal. Además de la pena de cárcel, deberá abonar una multa de 5.600 dólares.

TE RECOMENDAMOS

HIPNOSIS HOLÍSTICA CON JESICA HERENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: La ‘Reina de la Ketamina’ se declarará culpable de vender la droga que mató al actor de ‘Friends’, Matthew Perry

lr.pe

Sentencian a médico por la muerte de Matthew Perry

El doctor, identificado como Dr. P., se presentó ante un juez federal en el centro de Los Ángeles. Según informó el periódico de ese estado,tras la audiencia, se entregó de inmediato para iniciar el cumplimiento de su condena.

Plasencia admitió su culpabilidad el 23 de julio en relación con cuatro cargos por distribución de ketamina y, en septiembre de 2025, decidió renunciar a su licencia médica en California.

PUEDES VER: La emotiva confesión de Jennifer Aniston sobre su duelo por la muerte de Matthew Perry: "Hay una parte de mí que piensa que esto es mejor"

lr.pe

Forenses determinaron que Matthew Perry murió de sobredosis tras consumir ketamina

El 28 de octubre de 2023, Matthew Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles, a la edad de 54 años. La autopsia determinó que su deceso se debió a los efectos agudos de la ketamina.

En este contexto, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra cinco individuos vinculados a una red delictiva que se dedicaba a la distribución de grandes cantidades de esta sustancia, la cual se encontró en el organismo del actor al momento de su fallecimiento. Todos los acusados aceptaron acuerdos de culpabilidad.

Según un memorando de sentencia de los fiscales, las "graves violaciones de la confianza y el abandono del juramento de 'no hacer daño' por parte del médico" fueron factores que contribuyeron al sufrimiento del Sr. Perry, lo que llevó a la solicitud de una pena mínima de tres años para el profesional involucrado.

Notas relacionadas
La ‘Reina de la Ketamina’ se declarará culpable de vender la droga que mató al actor de ‘Friends’, Matthew Perry

La ‘Reina de la Ketamina’ se declarará culpable de vender la droga que mató al actor de ‘Friends’, Matthew Perry

LEER MÁS
Ella es Jasveen Sangha, 'la reina de la ketamina' que se declara culpable de la muerte del actor de 'Friends', Matthew Perry

Ella es Jasveen Sangha, 'la reina de la ketamina' que se declara culpable de la muerte del actor de 'Friends', Matthew Perry

LEER MÁS
La emotiva confesión de Jennifer Aniston sobre su duelo por la muerte de Matthew Perry: "Hay una parte de mí que piensa que esto es mejor"

La emotiva confesión de Jennifer Aniston sobre su duelo por la muerte de Matthew Perry: "Hay una parte de mí que piensa que esto es mejor"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Listos para competir! América Multimedia revela sus nuevos programas y contenidos exclusivos para el 2026

¡Listos para competir! América Multimedia revela sus nuevos programas y contenidos exclusivos para el 2026

LEER MÁS
¿A qué hora es el Miss Venezuela 2025? Revisa horarios en Venezuela, EE.UU., España y Latinoamérica

¿A qué hora es el Miss Venezuela 2025? Revisa horarios en Venezuela, EE.UU., España y Latinoamérica

LEER MÁS
Dónde ver el Miss Venezuela 2025: guía de canales en Venezuela, EE.UU., España y más países

Dónde ver el Miss Venezuela 2025: guía de canales en Venezuela, EE.UU., España y más países

LEER MÁS
Katia Palma confirma su romance con alguien 10 años menor que ella: “Chupo colágeno”

Katia Palma confirma su romance con alguien 10 años menor que ella: “Chupo colágeno”

LEER MÁS
Anuel AA en Lima 2025: fecha, lugar y precios de entradas para el concierto del ídolo del trap

Anuel AA en Lima 2025: fecha, lugar y precios de entradas para el concierto del ídolo del trap

LEER MÁS
Orgullo mexicano: Fátima Bosch Fernández gana el Miss Universo 2025 para México

Orgullo mexicano: Fátima Bosch Fernández gana el Miss Universo 2025 para México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de La Tinka EN VIVO, hoy miércoles 3 de diciembre de 2025: ¿Hasta qué hora está disponible la venta de la cartilla de Intralot?

PNP abre investigación por web en desuso lanzada por Mininter y que ahora difunde anuncios sexuales

Poder Judicial revoca prisión preventiva a médico investigado por muerte de paciente tras cirugía estética en Cusco

Entretenimiento

Final del Miss Venezuela 2025: conoce día, hora y dónde ver el certamen en vivo

Dónde ver el Miss Venezuela 2025: guía de canales en Venezuela, EE.UU., España y más países

¿A qué hora es el Miss Venezuela 2025? Revisa horarios en Venezuela, EE.UU., España y Latinoamérica

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PNP abre investigación por web en desuso lanzada por Mininter y que ahora difunde anuncios sexuales

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Pedro Castillo reaparece en el Congreso tras ser sentenciado: "Si el pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025