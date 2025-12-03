Matthew Perry tenía 54 años cuando murió en su casa de Los Ángeles. Foto: El país.

Matthew Perry tenía 54 años cuando murió en su casa de Los Ángeles. Foto: El país.

El médico Salvador Plasencia se convierte en el primer condenado entre los cinco implicados en la muerte del actor Matthew Perry, conocido por su papel en la serie 'Friends', quien fue hallado sin vida en 2023.

El miércoles 3 de diciembre, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California anunció que Plasencia fue sentenciado a 30 meses de prisión federal. El galeno admitió haber proporcionado ketamina al actor, lo que resultó en una sobredosis fatal. Además de la pena de cárcel, deberá abonar una multa de 5.600 dólares.

Sentencian a médico por la muerte de Matthew Perry

El doctor, identificado como Dr. P., se presentó ante un juez federal en el centro de Los Ángeles. Según informó el periódico de ese estado,tras la audiencia, se entregó de inmediato para iniciar el cumplimiento de su condena.

Plasencia admitió su culpabilidad el 23 de julio en relación con cuatro cargos por distribución de ketamina y, en septiembre de 2025, decidió renunciar a su licencia médica en California.

Forenses determinaron que Matthew Perry murió de sobredosis tras consumir ketamina

El 28 de octubre de 2023, Matthew Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles, a la edad de 54 años. La autopsia determinó que su deceso se debió a los efectos agudos de la ketamina.

En este contexto, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra cinco individuos vinculados a una red delictiva que se dedicaba a la distribución de grandes cantidades de esta sustancia, la cual se encontró en el organismo del actor al momento de su fallecimiento. Todos los acusados aceptaron acuerdos de culpabilidad.

Según un memorando de sentencia de los fiscales, las "graves violaciones de la confianza y el abandono del juramento de 'no hacer daño' por parte del médico" fueron factores que contribuyeron al sufrimiento del Sr. Perry, lo que llevó a la solicitud de una pena mínima de tres años para el profesional involucrado.