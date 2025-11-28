Mauricio Mesones cantó la popular canción 'Cariñito' junto a Dua Lipa durante la inolvidable noche del 25 de noviembre, en el Radical Optimism Tour-Lima de la destacada cantante británica. La inesperada colaboración deslumbró al público que emocionado coreó letra por letra el tema nacional. Recientemente el exintegrante de Bareto decidió colgar a través de sus redes sociales un video de lo que fueron los ensayos previos con la intérprete de 'Be the one', el cual, conmocionó a más de uno.

En el material de al menos 30 segundos de duración, se aprecia al cantante peruano bailando y disfrutando de la prueba de sonido junto a Dua Lipa, quien con una gran sonrisa en el rostro, se mueve al ritmo de la popular cumbia con Mesones. Las imágenes denotaron la agradable química entre ambos cantantes, un aspecto que se logró comprobar durante la icónica presentación en vivo del tema. Es así que usuarios llenaron de cientos de elogios el video compartido por el artista peruano.

TE RECOMENDAMOS ¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

Mauricio Mesones causa sensación al colgar video de los ensayos con Dua Lipa

Entre los tantos mensajes que recibió se destacan las felicitaciones por la colaboración, así como las muestras de orgullo de que un tema peruano como 'Cariñito' haya recibido más exposición mundial. "Un crack Mau, felicitaciones", "Qué video para más emocionante, te queremos Mauricio", "Te pasaste de increíble", "Cariñito para el mundo, te lo mereces", "¡Bravo!, ¡orgullo! y que escuchen más", "Épico, nos dejaste arriba", "Dua sabe quién es uno de los cracks", fueron algunas de las expresiones.

Asimismo, Mesones colgó el video con una descripción corta, pero esperanzadora dirigida hacia la artista británica: "Thanks Dua, nos vemos pronto", escribió, dejando a entrever su deseo de que regrese al Perú más adelante. Como se conoce, esta fue la primera vez que la británica brindó un concierto en tierras peruanas, y de acuerdo a reportes oficiales, logró hacer un sold out en el Estadio San Marcos.

Mauricio Mesones aclara cómo se logró colaboración con Dua Lipa

Por medio de sus redes oficiales tras el concierto en el Estadio San Marcos, Mauricio Mesones explicó al público cómo es que llegó a colaborar con Dua Lipa para cantar 'Cariñito' en el Radical Radical Optimism Tour en Lima. Según sostuvo el cantante de cumbia, ello se logró gracias a una coordinación con varios meses de anticipación, donde inclusive, viajó a Chile para ver una presentación en vivo de la cantante y reforzó el idioma inglés.