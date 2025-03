Gabriela Gastelumendi, conocida como Gala Briê, es una de las voces más auténticas de la escena independiente peruana. A lo largo de su carrera, ha compartido escenario como telonera de artistas internacionales como Katy Perry, Coldplay y Miranda!, consolidando su presencia en la música con un estilo propio. Este 2025 marca su esperado regreso tras una pausa por motivos personales. Su retorno será en grande: el festival Vivo x el Rock, que se celebrará este sábado 29 de marzo en Lurín.

En entrevista con La República, Gala recordó algunos momentos difíciles, como su paso por el reality ‘Combate’, experiencia que describe como “traumática” por el pésimo trato recibido por parte de Marisol Crousillat, productora del programa, y algunos compañeros durante una lesión. Enfocada en su presente, deja atrás esa etapa y se prepara para iniciar un nuevo capítulo musical lleno de autenticidad y emoción.

Gala Brie regresa a los escenarios en el Vivo x el Rock 2025

- ¿Cómo te sientes con la oportunidad de estar en Vivo x el Rock?

- Estoy supercontenta con poder participar nuevamente, coincide con mi retorno musical. Yo he parado por un tiempo por temas familiares y voy a poder presentar el primer sencillo de mi nuevo álbum que es irónicamente una cumbia y lo voy a presentar en el Vivo x el rock.

Gala Brie en el Vivo x el rock 2025.

- ¿Qué esperas de este cambio de escenario? Estuviste el 2019 en San Marcos y ahora será en Lurín

- Bueno, quiero aclarar que es el único tema tipo cumbia de todo el álbum, entonces, al ser el más diferente de todos, dije ‘lo saco primero para ver qué tal’ y el resto ya vuelve a ser más pop y experimental. Supercontenta con que sea ahora en Lurín, el sol abunda, los escenarios están muy bien montados y grandes. Creo que el Vivo x el Rock está perfilándose a ser uno de los festivales más grandes, como Lollapalooza, Vive Latino, entre otros.

- Hay poca presencia femenina. ¿Cómo tomas esto?

- En esta ocasión creo que es la vez donde más artistas femeninas ha habido. La mayoría de países de la región ya tiene una cuota femenina casi equitativa con la de los hombres y eso es superimportante, la representatividad del género tiene que estar en todas partes. Creo que lo que va a faltar o lo que falta es que pase el tiempo. Somos un país en el que las cosas tardan en llegar.

Su angustia por la creciente inseguridad ciudadana en el Perú

- No podemos ser ajenos a la realidad nacional. Hace unos días fue asesinado Paul Flores, vocalista de Armonía 10…

- Lamentable lo de Paul. Es el terreno en el que nos estamos moviendo y es muy peligroso. Yo no he sufrido ningún tipo de extorsión, trato de ser bastante perfil bajo porque tengo miedo, además soy mujer, tengo otras vulnerabilidades que podrían estar siendo expuestas simplemente por ser artista. Entonces, no estoy tranquila definitivamente.

- Diversos artistas salieron a marchar contra la inseguridad. ¿Qué te parece esta iniciativa?

- Me parece malazo que los músicos en un momento decidieron retroceder. Me parece bien que esté politizado porque es política, finalmente estamos todos marchando por un tema político, pero lo que pasó es que se polarizó. Ahí está la mano oscura, siempre va a querer estar ahí.

Difícil vivencia en 'Combate'

- ¿Qué recuerdas de tu etapa en 'Combate'?

- Fue traumático. Llegaba a mi casa llena de moretones porque sí me metía los juegos y decía, '¿Qué estoy haciendo?' O sea, estoy apareciendo en la televisión con lo primero que dije fue, 'Llámeme María Alejandra' porque la gente de la producción de la novela (Avenida Perú) me dijo. Pero, por un tema de legalidad te tienen que presentar como Gabriela y una vez que estés ahí tú dices, 'Llámame María Alejandra'. Como va a ser raro que pidas que te llamen así, te van a decir, 'Loca'.

Gala Brie en 'Combate'

- No te iba tan bien en las competencias

- Fui la peor jugadora, se estresaron un montón, ellos no sabían que yo estaba ahí por la novela. No sabían, nadie le había dicho para que sea lo más creíble posible el maltrato que recibí. Y, efectivamente, recibí maltrato, recibí bullying, en las tandas comerciales me decían 'cuando regresemos al en vivo, necesitas hacer esto que te va a dejar más loca todavía'. Fue una locura.

- Y del grupo de Combate, ¿quién fue una de las personas que más te apoyó?

- Al inicio Zumba fue chévere conmigo, Diana Sánchez y Vania Bludau también. Ella estaba estudiando en ese momento algo y era chévere estar cerca de ella, porque tenía estos momentos de calma donde se ponía a 'chancar', no me hablaba, pero era tranquila. Después Sheyla (Rojas) y Antonio Pavón me causaban ternura. Justo ella estaba embarazada. Mario Hart, mi capitán, sí estaba más atento. Ahora, este otro, Mario Irivarren, supermala onda, también Israel Dreyfus, otro patán.

- ¿Con Mario Irivarren e Israel Dreyfus tuviste algún cruce dentro del programa?

- Está en YouTube, María Alejandra se pelea con Mario y salgo diciéndole que es un machista.

- Muchos pueden pensar que eso era armado

Es que eran las dos cosas. Para mí fue muy complicado porque era armado en parte y en parte también estaba muy indignada. Por eso, en lugar de durar el mes que tenía que haber durado, duré dos semanas. No soporté, además, en uno de los juegos, el único juego donde gané, me hice un esguince. Entonces, fui a la clínica donde tenía seguro en ese momento y me chequearon, hicieron una radiografía y efectivamente, era un esguince. Me pusieron una férula, pero sí podía mover los dedos. Yo usaba mi mano y la gente me empezó a hacer basura porque decía, ‘Está mintiendo, está mintiendo’.

- ¿Y qué pasó en ese momento?

Ahí fue donde yo me acerqué y le voy a decir con todo su nombre, donde la señora (Marisol) Crousillat y le dije, ‘señora, tengo un esguince’ y me dijo ‘mamita, tu show frente a la cámara, ¿quieres?’ Pensó que también era broma y me habló así, me habló feo la señora. Yo fui con toda la buena educación a decirle, ‘mire, me he hecho un esguince’ y me dijo, ‘mamita, tu show frente a la cámara’. Esa fue la gota que derramó el vaso y dije, ‘yo no puedo estar acá, ¿qué lugar es este?’ O sea, ni siquiera puedo comunicarme bien con la persona que es mi jefa…

Controversia por presencia de Marilyn Manson en el Vivo x el Rock 2025

- En el Vivo x el Rock estará Marilyn Manson, quien ha enfrentado una denuncia por agresión sexual. ¿Qué opinas de esto?

No estaba enterada del tema de Marilyn Manson. En Twitter me dijeron ‘¿cómo vas a estar tocando en con él que tiene denuncia?’. No tenía idea. No le he llamado para cantar conmigo. No tiene que ver conmigo, en todo caso no me lo pueden reclamar a mí. Ahora, si es que ya se resolvió la denuncia y ha pagado y ha sido castigado y regresó, me parece que no habría problema, pero si está en medio de algo, me parece un poco rochoso.

- ¿Eres de los que consideran que hay que separar al artista de la persona?

- Pienso que todos los que decidimos ser artistas ya estamos poniendo a nuestra persona fuera. Por más que te crees un personaje o tengas un nombre artístico, ya tienes a tu persona incluida dentro de ese personaje artístico. Creo que lo que hay que hacer es no endiosar a los artistas. O sea, los artistas somos humanos como todos.