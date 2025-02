Son Tentación es una de las agrupaciones de salsa más influyentes del país y ha servido como trampolín para numerosas cantantes que hoy dirigen sus propias orquestas, como Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez. Todas han superado grandes obstáculos para hacer realidad sus sueños, al igual que Angie Chávez.

¿Qué sucedió con Angie Chávez?

En una reciente entrevista con Andrea Llosa, la cantante de ‘Qué agonía’ y ‘No te das cuenta’ recordó el difícil momento que vivió en su juventud y que marcó un cambio importante en su vida. La intérprete recuerda que, incluso, llegó a pesar 28 kilos, luego de atentar contra su integridad física.

“Yo no tenía esófago porque cuando tuve 17 años, tuve un intento de suicidio. Tomé soda cáustica y me quemé parte del esófago. Durante muchos años, no pude alimentarme vía oral, sino por sonda. Por eso bajé de peso. No fue anorexia ni bulimia. Yo estaba pasando por una situación distinta”, manifestó en el podcast ‘La capilla’.

A pesar de los momentos complicados que vivió, Angie Chávez, una de las pioneras de Son Tentación, asegura que uno puede superar todos sus problemas y renacer. “No es fácil, ni tampoco rápido, hay que tener mucha paciencia. Soy una mujer de fe y creo que las cosas se fueron dando como tenían que pasar”, añade.

¿Por qué Angie Chávez quiso quitarse la vida?



Angie Chávez, quien inició en la música desde muy pequeña y quien fue parte del coro Ángeles de Marita Cabanillas, reconoce que se equivocó al quemar etapas de vida. Fue así que conoció a hombre 7 años mayor que ella y quedó embarazada. Producto de esa relación nació su hija Marimar.

La exvocalista de Son Tentación revela que quiso quitarse la vida porque tuvo una pelea con su entonces pareja. “Me dijo cosas que me hirieron muchísimo, como que ‘yo no quiero estar contigo’ y ‘que tu mamá siempre te va a manipular’. Entonces, me sentía tan ofuscada y me deprimí terriblemente”, rememora.

Chávez, quien hace tres años se lanzó como solista, recuerda que lo más difícil de la discusión fue que a su entonces novio no le importó su embarazado y que no le importaba si ella optaba por abortar. “Tenía 4 meses, sentí que me queda sola. Estaba completamente deslumbrada, era el hombre de mi vida con quien iba a formar una familia. Me encerré en el baño y quise acabar con mi vida”, acota.



Usuarios respaldan a Angie Chávez



Luego de que Angie Chávez recordara el duro momento que vivió, los cibernautas expresaron su apoyo a la salsera. “Qué fuerte tu historia, nunca he llorado tanto al ver esos vídeos. Es increíble como Angie ha enfrentado la vida. Eres una guerrera y un ser humano increíble”, “¡Grande Angie! Tú eres una mujer talentosa, bonita voz. Sigue adelante como cantante solista” y “Tan linda Angie, en todo aspecto es una de las mejores cantantes del Perú. Dios tenía un propósito con ella y mira donde está”; fueron algunas de sus reacciones.



Ante la ola de apoyo, Angie Chávez expresó su agradecimiento. “No me considero ejemplo de nadie porque soy solo un ser humano con errores, procurando ser mejor persona. Si de algo puede servir mi experiencia de vida a otras personas, pues doy fe de que todos podemos renacer después de haber tocado fondo. Sinceramente, me he sentido un poco extraña, no pensé volver a tocar este tema tan abiertamente y tan a fondo”, sostuvo en sus redes.

Resumen: Angie Chávez abre su corazón