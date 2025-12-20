HOYSuscripcion LR Focus

Miss Estados Unidos Yolina Lindquist gana el Miss Cosmo 2025 y se consagra como sucesora de Ketut Permata Juliastrid

¡Yolina Lindquist es Miss Cosmo 2025! La representante de Estados Unidos se coronó en el concurso de belleza al imponerse en una emocionante ronda final a la filipina Chelsea Lovely Cabias Fernandez.

Yolina Lindquist se coronó como Miss Cosmo 2025 este sábado 20 de diciembre en Vietnam.
Yolina Lindquist se coronó como Miss Cosmo 2025 este sábado 20 de diciembre en Vietnam. | Foto: captura YouTube

Yolina Lindquist, representante de Estados Unidos, se coronó como la gran ganadora del Miss Cosmo 2025 tras imponerse a la filipina Chelsea Lovely Cabias Fernandez en una emocionante final que incluyó un debate en vivo entre ambas. Después de intensas semanas de competencia, la modelo conquistó el título y se convirtió en la sucesora de la indonesia Ketut Permata Juliastrid en la segunda edición del concurso de belleza, celebrado el sábado 20 de diciembre en Vietnam.

Su triunfo fue doblemente significativo: además de cautivar al jurado, Chelsea se consolidó como una de las favoritas del público a nivel mundial al obtener el puesto 11 entre las más votadas.

Top 2 del Miss Cosmos 2025. Foto: captura YouTube

Top 2 del Miss Cosmos 2025. Foto: captura YouTube

¿Quiénes quedaron en el Top 5 del Miss Cosmo 2025?

  • Miss Estados Unidos - Yolina Lindquist
  • Miss Filipinas - Chelsea Lovely Cabias Fernandez
  • Miss Brasil - Ana Gabriela Carvalho Borges
  • Miss Panamá - Italy Johan Peñaloza Mora
  • Miss Myanmar - Myint Myat Moe.
