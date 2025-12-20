Miss Estados Unidos Yolina Lindquist gana el Miss Cosmo 2025 y se consagra como sucesora de Ketut Permata Juliastrid

Yolina Lindquist se coronó como Miss Cosmo 2025 este sábado 20 de diciembre en Vietnam. | Foto: captura YouTube

Yolina Lindquist, representante de Estados Unidos, se coronó como la gran ganadora del Miss Cosmo 2025 tras imponerse a la filipina Chelsea Lovely Cabias Fernandez en una emocionante final que incluyó un debate en vivo entre ambas. Después de intensas semanas de competencia, la modelo conquistó el título y se convirtió en la sucesora de la indonesia Ketut Permata Juliastrid en la segunda edición del concurso de belleza, celebrado el sábado 20 de diciembre en Vietnam.

Su triunfo fue doblemente significativo: además de cautivar al jurado, Chelsea se consolidó como una de las favoritas del público a nivel mundial al obtener el puesto 11 entre las más votadas.

