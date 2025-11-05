Guns N' Roses en Lima: este es el posible setlist del concierto en el Estadio Nacional
La banda estadounidense regresa a Perú luego de tres años. Tocarían alrededor de treinta canciones.
Guns N’ Roses ya está en la capital peruana para presentarse en el Estadio Nacional. Tras sus conciertos en Brasil, los fans de la banda se prepararon para recibir con pancartas y discos a Axl Rose, Slash y Duff McKagan en el aeropuerto Jorge Chávez.
PUEDES VER: Nito Mestre: "Por Sui Generis nos hacían una estatua y también nos echaban de un estudio"
La banda regresa a Perú luego de tres años como parte de su gira ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’. Según la lista de canciones que han presentado en lo que va de su gira por Sudamérica, la banda iniciará con Welcome to the Jungle, Mr. Brownstone, Bad Obsession, Chinese Democracy y It’s So Easy. El hit Sweet Child o’ Mine llegará a mitad del concierto y cerrarán con Paradise City.
En una entrevista, Slash señaló que el nuevo disco de Guns N’ Roses está en camino. “Hay muchísimo material ahora mismo; es cuestión de tener la disciplina para sentarse y ponerse a ello de verdad”. El disco sería posterior a Chinese Democracy, que se lanzó hace 17 años. En cuanto a su nueva presentación en Lima, la banda peruana Amén abrirá el concierto de este miércoles en el Estadio Nacional.
PUEDES VER: Lucho Quequezana: "Ha habido un cambio de gobierno, pero no un cambio de clase política"
La organización del show informó que las puertas del estadio se abrirán a las 4 p.m y el espectáculo comenzará a las 6.50 p.m con la presentación de Amén. En la página de la boletería señalan que el concierto de Guns' N Roses durará aproximadamente dos horas. Sin embargo, la última presentación de la banda en Perú duró casi tres horas.
Setlist
- Welcome to the Jungle
- Mr. Brownstone
- Bad Obsession
- Chinese Democracy
- It's So Easy
- Pretty Tied Up
- Live and Let Die (Wings cover)
- Yesterdays
- Shadow of Your Love
- Slither (Velvet Revolver cover)
- Hard Skool
- Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)
- You Could Be Mine
- Double Talkin' Jive
- Estranged
- The General
- Coma
- Attitude (Misfits cover) (Duff On Vocals)
- Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath cover) (followed by band introductions)
- Slash Guitar Solo
- Sweet Child o' Mine
- Civil War (Jimi Hendrix's "Voodoo Child (Slight Return)" outro.)
- November Rain
- Patience
- Human Being (New York Dolls cover)
- Don't Cry
- Nightrain
- Paradise City