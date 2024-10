María Pía Copello ha dado un paso firme ante las acusaciones que la involucran a ella y su familia en un presunto delito de lavado de activos. La conductora de televisión envió una carta notarial a Susy Isabel Aponte Polo de Tello, conocida como 'La China' Polo, tras un reportaje emitido por esta última en su canal digital. En el documento, que lleva la firma de la notaría de Alfredo Zambrano, esposo de la conductora Magaly Medina, Copello exige una rectificación de las declaraciones que la vinculan a actividades ilícitas.

En su carta, María Pía Copello menciona que ha tomado conocimiento del contenido del reportaje, el cual considera grave y perjudicial para su imagen y la de su esposo, Samuel Dyer. A través del escrito, la presentadora de televisión solicita a 'La China' Polo que se rectifique en un plazo máximo de 24 horas, advirtiendo que las acusaciones son infundadas y dañinas. Este conflicto llega en un momento delicado para la figura pública, quien defiende su reputación frente a lo que considera una difamación.

María Pía Copello exige rectificación por parte de 'La China' Polo

La carta notarial enviada por María Pía Copello especifica que las declaraciones emitidas por 'La China' Polo han sido difundidas a través de su canal de YouTube, titulado 'China Polo Dominical'. En el documento, Copello señala: "Mediante la presente le informo que he tomado conocimiento del reportaje de la referencia, el cual es dirigido por usted y difundido a través del canal de la plataforma digital de YouTube denominado 'China Polo Dominical'". Esta formalidad legal es una respuesta contundente a las acusaciones que han puesto en tela de juicio su integridad y la de su familia.

Además, el Grupo Dyer, asociación empresarial que incluye a la familia de Samuel Dyer, ha evidenciado que la investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos fue archivada en 2023. Esta resolución fue firmada por la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, quien está bajo investigación por tráfico de influencias y cohecho pasivo en el marco del caso de Andrés Hurtado.

María Pía reaparece en 'MQM' y envía fuerte mensaje

La influencer María Pía Copello aprovechó su programa para dirigirse a la audiencia y desmentir todo tipo de rumores en su contra. “Han circulado acusaciones totalmente falsas sobre mi familia y sobre mí. Quiero ser muy clara con ustedes, no estoy ni he estado bajo una investigación, estas acusaciones no tienen ningún fundamento”, declaró Copello ante los televidentes de 'MQM'.

La conductora reapareció en su programa e hizo su descargo tras la denuncia hacia su familia por supuesto lavado de activos. Foto: Composición LR/América

Además, en su pronunciamiento, María Pía Copello reveló que su abogado ha comenzado un proceso legal para buscar la rectificación pública de las acusaciones que considera infundadas. “Estamos tomando todas las acciones, legales y pertinentes para que la verdad salga a la luz”, expresó María Pía, mostrando su intención de limpiar su nombre y el de su familia. La conductora, visiblemente afectada, también aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo de su audiencia: “Solo agradecerles por su cariño y sus mensajes, los estoy leyendo todos”, añadió.

