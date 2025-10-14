MTV cerrará sus canales de televisión musical tras 44 años de emisión | Composición LR: Difusión / Paramount

Paramount Global, conglomerado internacional de medios, streaming y entretenimiento, anunció el cierre de varios canales musicales de MTV para el 31 de diciembre de 2025: MTV Music, Club MTV, MTV Live, MTV 80s y MTV 90s.

Sin embargo, es importante precisar que MTV continuará transmitiéndose a través de su canal principal, aunque ahora estará enfocado en realities shows como 'Acapulco shore', 'Ex on the beach', 'Teen mom' o 'Geordie shore'.

¿Por qué MTV cierra sus canales musicales tras 44 años?

De acuerdo con la compañía matriz, esta decisión responde a un proceso de reestructuración estratégica orientado a modernizar su oferta de contenidos y alinearse con los nuevos hábitos de las audiencias. En la actualidad, el consumo de música ha migrado de la televisión lineal hacia plataformas digitales como YouTube, Apple Music, Spotify y TikTok, que dominan la preferencia del público.

MTV, la emblemática cadena que revolucionó la televisión musical desde su lanzamiento en 1981 con el histórico videoclip ‘Video killed the radio star’ de The Buggles, informó que los primeros países afectados por este cambio serán el Reino Unido e Irlanda. Posteriormente, la medida se extenderá a otras regiones, incluyendo Francia, Alemania, Hungría, Polonia, Brasil y Australia.

Si bien esta transformación forma parte de una estrategia global de reducción de costos en medio del proceso de fusión entre Paramount Global y Skydance Media, el impacto va más allá del ámbito económico. El anuncio refleja una transición estructural en el consumo cultural de la música.