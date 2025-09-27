Selena Gomez y Benny Blanco celebraron su boda en secreto: las primeras imágenes de su matrimonio
Tras dos años de relación, Selena Gomez y Benny Blanco sorprendieron al mundo con una boda íntima en California. La cantante compartió las primeras imágenes del momento especial
Este 27 de septiembre, Selena Gomez y Benny Blanco se convirtieron oficialmente en esposos tras celebrar una boda íntima y muy reservada en el sur de California. Aunque la ceremonia se llevó a cabo bajo estricta discreción, la cantante compartió con sus millones de seguidores algunas imágenes inéditas de su día especial, acompañadas de la frase: “9.27.25”, fecha en la que sellaron su amor.
Después de menos de un año de anunciar su compromiso y tras dos años de relación, la actriz y el productor musical sorprendieron a sus fanáticos con la noticia de su matrimonio. Selena Gomez lució un elegante vestido cuello halter con los hombros descubiertos, mientras que Benny Blanco vistió un clásico esmoquin negro con pajarita.
Las primeras fotos de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
En su cuenta de Instagram, la cantante compartió un carrusel de fotos y videos en los que aparece caminando hacia el altar y disfrutando del esperado momento junto a su ahora esposo. Entre las imágenes se observa a la pareja abrazada y sonriente, así como detalles íntimos de la celebración que conmovieron a sus seguidores.
Selena Gomez. Foto: Instagram
Selena Gomez y Benny Blanco. Foto: Instagram
Beso de Selena Gomez y Benny Blanco. Foto: Instagram
Selena Gomez y Benny Blanco. Foto: Instagram
La historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco
Selena y Benny se conocían desde hace años, pues trabajaron juntos en 2019 en el sencillo 'I Can’t Get Enough' junto con Tainy y J Balvin. Sin embargo, fue en junio de 2023 cuando iniciaron una relación amorosa que no tardó en hacerse pública. En diciembre de ese mismo año, Gomez confirmó el romance con un mensaje en Instagram en el que expresó: “Él es mi todo en mi corazón”.
Desde entonces, la pareja comenzó a aparecer junta en importantes eventos como los Globos de Oro y los premios Emmy de 2024. Además, la artista no dudó en apoyar los proyectos profesionales de Benny Blanco, incluyendo el lanzamiento de su libro de cocina.