HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Entretenimiento

Selena Gomez y Benny Blanco celebraron su boda en secreto: las primeras imágenes de su matrimonio

Tras dos años de relación, Selena Gomez y Benny Blanco sorprendieron al mundo con una boda íntima en California. La cantante compartió las primeras imágenes del momento especial

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron tras dos años de relación. Foto: composición LR/Instagram
Selena Gomez y Benny Blanco se casaron tras dos años de relación. Foto: composición LR/Instagram

Este 27 de septiembre, Selena Gomez y Benny Blanco se convirtieron oficialmente en esposos tras celebrar una boda íntima y muy reservada en el sur de California. Aunque la ceremonia se llevó a cabo bajo estricta discreción, la cantante compartió con sus millones de seguidores algunas imágenes inéditas de su día especial, acompañadas de la frase: “9.27.25”, fecha en la que sellaron su amor.

Después de menos de un año de anunciar su compromiso y tras dos años de relación, la actriz y el productor musical sorprendieron a sus fanáticos con la noticia de su matrimonio. Selena Gomez lució un elegante vestido cuello halter con los hombros descubiertos, mientras que Benny Blanco vistió un clásico esmoquin negro con pajarita.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: Corazón Serrano vuelve al Estadio San Marcos por su 33 aniversario: entradas y fecha de 'Camino a un sueño'

lr.pe

Las primeras fotos de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió un carrusel de fotos y videos en los que aparece caminando hacia el altar y disfrutando del esperado momento junto a su ahora esposo. Entre las imágenes se observa a la pareja abrazada y sonriente, así como detalles íntimos de la celebración que conmovieron a sus seguidores.

Selena Gomez. Foto: Instagram

Selena Gomez. Foto: Instagram

Selena Gomez y Benny Blanco. Foto: Instagram

Selena Gomez y Benny Blanco. Foto: Instagram

Beso de Selena Gomez y Benny Blanco. Foto: Instagram

Beso de Selena Gomez y Benny Blanco. Foto: Instagram

Selena Gomez y Benny Blanco. Foto: Instagram

Selena Gomez y Benny Blanco. Foto: Instagram

PUEDES VER: Nicki Nicole consoló a su novio Lamine Yamal con romántico mensaje tras no ganar el Balón de Oro: 'Mi estrella'

lr.pe

La historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena y Benny se conocían desde hace años, pues trabajaron juntos en 2019 en el sencillo 'I Can’t Get Enough' junto con Tainy y J Balvin. Sin embargo, fue en junio de 2023 cuando iniciaron una relación amorosa que no tardó en hacerse pública. En diciembre de ese mismo año, Gomez confirmó el romance con un mensaje en Instagram en el que expresó: “Él es mi todo en mi corazón”.

Desde entonces, la pareja comenzó a aparecer junta en importantes eventos como los Globos de Oro y los premios Emmy de 2024. Además, la artista no dudó en apoyar los proyectos profesionales de Benny Blanco, incluyendo el lanzamiento de su libro de cocina.

Notas relacionadas
Selena Gomez se despide de la soltería en una paradisíaca playa de México con sus amigas: lujoso yate, mariachis y más

Selena Gomez se despide de la soltería en una paradisíaca playa de México con sus amigas: lujoso yate, mariachis y más

LEER MÁS
Taylor Swift y Selena Gomez están entre las 100 mujeres más ricas de EEUU, según Forbes

Taylor Swift y Selena Gomez están entre las 100 mujeres más ricas de EEUU, según Forbes

LEER MÁS
Miley Cyrus confiesa que Selena Gomez la reemplazó en Hotel Transylvania: "Me despidieron y se lo dieron a ella"

Miley Cyrus confiesa que Selena Gomez la reemplazó en Hotel Transylvania: "Me despidieron y se lo dieron a ella"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo habla por primera vez tras agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Latina: "Bien merecido, ¿no crees?”

Gustavo Salcedo habla por primera vez tras agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Latina: "Bien merecido, ¿no crees?”

LEER MÁS
Conciertos en Lima este fin de semana: fecha, lugar y entradas para ver a Jowell y Randy, Omar Courtz, Antología y más

Conciertos en Lima este fin de semana: fecha, lugar y entradas para ver a Jowell y Randy, Omar Courtz, Antología y más

LEER MÁS
Laura Pausini confirma concierto en Lima 2026: fecha, lugar y cómo conseguir entradas

Laura Pausini confirma concierto en Lima 2026: fecha, lugar y cómo conseguir entradas

LEER MÁS
Streamer Shuls ve a su pareja besarse con Franco Vidal en Kick, pero no notó que era IA: “Nunca pensé eso de mi Yuli”

Streamer Shuls ve a su pareja besarse con Franco Vidal en Kick, pero no notó que era IA: “Nunca pensé eso de mi Yuli”

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ con ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán: hora y canal de tv para verlo gratis

‘El valor de la verdad’ con ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán: hora y canal de tv para verlo gratis

LEER MÁS
Ke Personajes regresa a Lima para ser parte del Vibra Perú 2025 junto a Armonía 10, Antología y más artistas peruanos

Ke Personajes regresa a Lima para ser parte del Vibra Perú 2025 junto a Armonía 10, Antología y más artistas peruanos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Entretenimiento

Don Omar anuncia su retiro definitivo de la música tras 25 años de carrera y haría un tour mundial de despedida

Francisca Aronsson hace un llamado a apoyar el cine nacional: "Es muy complicado grabar en Perú"

Corazón Serrano vuelve al Estadio San Marcos por su 33 aniversario: entradas y fecha de 'Camino a un sueño'

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota