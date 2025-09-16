HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

La película de Robert Redford aprobada por agentes del FBI y la CIA por precisar el espionaje en la vida real: ¿dónde la puedo ver?

Dos películas protagonizadas por Robert Redford, recientemente fallecido a los 89 años, han sido destacadas por exagentes del FBI y la CIA por su sorprendente exactitud sobre el mundo del espionaje.

Michael Frost Beckner, guionista de Spy Game, escribió una trilogía de novelas basada en la película tras conservar los derechos de novelización. Foto: composiciónLR/AFP/Universal Pictures
Michael Frost Beckner, guionista de Spy Game, escribió una trilogía de novelas basada en la película tras conservar los derechos de novelización. Foto: composiciónLR/AFP/Universal Pictures

La muerte de Robert Redford, ocurrida este martes 16 de septiembre a los 89 años, ha reavivado el interés por su legado cinematográfico, especialmente en el género del espionaje. Actor, director y figura clave del cine independiente, Redford dejó una huella profunda en la industria con personajes complejos que desafiaron las estructuras de poder y exploraron la ética en contextos de alta tensión.

En un panorama dominado por espías ficticios, tecnología futurista y acción desmedida, una de sus películas ha sido destacada por exagentes del FBI y la CIA por retratar con notable precisión las verdaderas dinámicas del trabajo encubierto. Lejos del glamour de las franquicias tradicionales, esta producción ofrece una mirada estratégica, realista y profundamente humana sobre el mundo de la inteligencia.

lr.pe

¿Cuál es la película de Robert Redford con buen visto por el FBI y la CIA?

La cinta más destacadas por su realismo en el ámbito del espionaje es Spy Game o Juego de Espías, dirigida por Tony Scott y estrenada en 2001. En esta producción, Robert Redford interpreta a Nathan D. Muir, un veterano oficial de la CIA que se enfrenta a su último día en la agencia mientras intenta rescatar a su discípulo Tom Bishop, interpretado por Brad Pitt, capturado en una prisión china. La narrativa se mueve entre el presente y los flashbacks que revelan cómo se forjó la relación entre ambos agentes, al tiempo que se expone el funcionamiento interno de la inteligencia estadounidense en plena tensión geopolítica.

Naveed Jamali, exagente del FBI, calificó la película como una de las representaciones más exactas de su profesión. “La relación entre Muir y Bishop es una representación 1:1 de cómo es trabajar en inteligencia”, declaró en entrevista con Insider. Además, destacó la autenticidad del proceso de reclutamiento que se muestra en pantalla. “No llevas a un posible operativo a un lugar aislado. Mi primera reunión fue en un Dunkin’ Donuts”, relató. Aunque Spy Game no obtuvo cifras destacadas en taquilla durante su estreno, con el tiempo se ha revalorizado por su enfoque sobrio y estratégico. Incluso Mark Davidson, exoficial de la CIA, elogió cómo se exploran las decisiones éticas y las presiones internas en los servicios de inteligencia.

Otra obra esencial en la filmografía de Robert Redford dentro del género es Three Days of the Condor, dirigida por Sydney Pollack y lanzada en 1975. En esta película, Redford interpreta a Joseph Turner, un analista de la CIA especializado en literatura que, tras descubrir una operación encubierta, se convierte en el blanco de su propia agencia. La historia avanza con un ritmo tenso y un guion centrado en la paranoia, el control de la información y la fragilidad de las instituciones gubernamentales.

lr.pe

¿Dónde puedo ver Spy Game con Robert Redford?

Spy Game se encuentra en el catálogo de Amazon Prime Video. Con una calificación del 64% en Rotten Tomatoes, la crítica resalta la química entre Robert Redford y Brad Pitt, además del tratamiento serio del espionaje.

Robert Redford fallece a los 89 años de edad

Robert Redford murió el 16 de septiembre en su residencia en Provo, Utah. Tenía 89 años. Su representante confirmó la noticia al New York Times, sin precisar aún la causa oficial de su muerte. La pérdida del actor ha generado un aluvión de homenajes por parte de colegas, críticos y seguidores en todo el mundo.

Meryl Streep fue una de las primeras en reaccionar, escribiendo en un comunicado a través de sus representantes: "Uno de los leones ha fallecido. Descansa en paz, mi querido amigo".

A lo largo de su carrera, Redford protagonizó y dirigió decenas de películas, entre ellas The Way We Were (1973), Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), El golpe (1973) y Out of Africa (1985). Además, fundó el Festival de Sundance, convirtiéndose en uno de los grandes impulsores del cine independiente en Estados Unidos.

