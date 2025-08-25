HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
Cine y series

Falleció la famosa actriz Verónica Echegui de 'Yo soy la Juani' a los 42 años: ¿qué enfermedad tenía?

Verónica Echegui, nacida en 1983, es recordada por su papel en 'Yo soy la Juani' y por ganar el Goya al mejor cortometraje por 'Tótem Loba'. Su legado perdurará en el cine español.

La actriz española Verónica Echegui estuvo hospitalizada por varios días en el Hospital 12 de Octubre.
La actriz española Verónica Echegui estuvo hospitalizada por varios días en el Hospital 12 de Octubre. | Foto: composición LR/ Instagram/ Verónica Echegui

El mundo del cine se encuentra de luto. La aclamada actriz Verónica Echegui falleció el pasado domingo 24 de agosto de 2025 en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, España, tras una dura batalla contra el cáncer que mantuvo en privado.

La noticia fue confirmada por la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales, generando una ola de conmoción y dolor en el mundo del cine.

PUEDES VER: Greysi Ortega revela en 'EVDLV' que cruzó dos ríos para pasar la frontera a Estados Unidos y la detuvieron: "Me puse a llorar"

lr.pe

¿De qué murió Verónica Echegui?

Verónica Echegui llevaba varias semanas batallando contra el cáncer. En los últimos días, solo su círculo más cercano conocía el estado de salud de la actriz. Su entorno ha llevado con discreción que estuvo hospitalizada poco antes de fallecer.

La inesperada noticia causó gran conmoción en el cine y la cultura española, provocando una lluvia de homenajes de colegas y autoridades, entre ellos el presidente Pedro Sánchez.

"Nos deja José María Sánchez Silva, teniente coronel y referente de libertad y derechos. Con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo. Un abrazo a sus seres queridos", publicó en su cuenta de X.

¿Quién fue Verónica Echegui?

Verónica Echegui (nacida en Madrid en 1983) se consagró en 2006 con su rol protagónico en 'Yo soy la Juani' de Bigas Luna, actuación que le valió una candidatura al Goya como Mejor Actriz Revelación. Asimismo, ganó el Goya con su cortometraje ‘Tótem Loba’.

A lo largo de su trayectoria, acumuló múltiples nominaciones a los Premios Goya por películas como 'El patio de mi cárcel', 'Katmandú, un espejo en el cielo' y 'Explota, Explota'. En 2022, celebró uno de sus mayores logros: ganar el Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba, obra que también dirigió.

Su presencia artística se hizo sentir tanto en producciones nacionales como internacionales, y su último trabajo fue en la serie A muerte, estrenada en Apple TV+ en 2025.

Notas relacionadas
¿Quién es Nicki Nicole, cuántos años tiene y cómo se hizo famosa la actual novia de Lamine Yamal?

¿Quién es Nicki Nicole, cuántos años tiene y cómo se hizo famosa la actual novia de Lamine Yamal?

LEER MÁS
¿Cuántos años tiene Lamine Yamal y cuál es la diferencia de edad con Nicki Nicole?

¿Cuántos años tiene Lamine Yamal y cuál es la diferencia de edad con Nicki Nicole?

LEER MÁS
Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el cumpleaños 25 de la cantante argentina con una romántica foto

Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el cumpleaños 25 de la cantante argentina con una romántica foto

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Top 5 de películas HOT en Netflix: una tiene sexo explícito

Top 5 de películas HOT en Netflix: una tiene sexo explícito

LEER MÁS
Reparto completo de Muertos S.L. temporada 3: actores y antagonistas de la serie española de Netflix

Reparto completo de Muertos S.L. temporada 3: actores y antagonistas de la serie española de Netflix

LEER MÁS
Muere Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily en París' en Netflix, tras desplomarse durante rodaje a los 47 años

Muere Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily en París' en Netflix, tras desplomarse durante rodaje a los 47 años

LEER MÁS
Las 10 mejores páginas para ver películas online gratis en español 2019

Las 10 mejores páginas para ver películas online gratis en español 2019

LEER MÁS
"Rebelde way": así luce el elenco a 21 años del estreno de la telenovela juvenil argentina

"Rebelde way": así luce el elenco a 21 años del estreno de la telenovela juvenil argentina

LEER MÁS
‘Volver al futuro’: ¿qué fue de Claudia Wells tras 38 años y cómo luce ahora? Aquí su nueva vida

‘Volver al futuro’: ¿qué fue de Claudia Wells tras 38 años y cómo luce ahora? Aquí su nueva vida

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Empresa La 50 baja su tarifa a solo S/1.00 en este tramo de SJL: monto aplicará todo setiembre

Greysi Ortega revela en 'EVDLV' que cruzó dos ríos para pasar la frontera a Estados Unidos y la detuvieron: "Me puse a llorar"

¿Quién es Nicki Nicole, cuántos años tiene y cómo se hizo famosa la actual novia de Lamine Yamal?

Cine y series

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Muere Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily en París' en Netflix, tras desplomarse durante rodaje a los 47 años

El traje original de ‘Spiderman 2’ usado por Tobey Maguire será subastada por hasta $200.000

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

Municipalidad de Lima censura a La República y niega ingreso a presentación de segundo lote de trenes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota