La actriz española Verónica Echegui estuvo hospitalizada por varios días en el Hospital 12 de Octubre. | Foto: composición LR/ Instagram/ Verónica Echegui

El mundo del cine se encuentra de luto. La aclamada actriz Verónica Echegui falleció el pasado domingo 24 de agosto de 2025 en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, España, tras una dura batalla contra el cáncer que mantuvo en privado.

La noticia fue confirmada por la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales, generando una ola de conmoción y dolor en el mundo del cine.

¿De qué murió Verónica Echegui?

Verónica Echegui llevaba varias semanas batallando contra el cáncer. En los últimos días, solo su círculo más cercano conocía el estado de salud de la actriz. Su entorno ha llevado con discreción que estuvo hospitalizada poco antes de fallecer.

La inesperada noticia causó gran conmoción en el cine y la cultura española, provocando una lluvia de homenajes de colegas y autoridades, entre ellos el presidente Pedro Sánchez.

¿Quién fue Verónica Echegui?

Verónica Echegui (nacida en Madrid en 1983) se consagró en 2006 con su rol protagónico en 'Yo soy la Juani' de Bigas Luna, actuación que le valió una candidatura al Goya como Mejor Actriz Revelación. Asimismo, ganó el Goya con su cortometraje ‘Tótem Loba’.

A lo largo de su trayectoria, acumuló múltiples nominaciones a los Premios Goya por películas como 'El patio de mi cárcel', 'Katmandú, un espejo en el cielo' y 'Explota, Explota'. En 2022, celebró uno de sus mayores logros: ganar el Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba, obra que también dirigió.

Su presencia artística se hizo sentir tanto en producciones nacionales como internacionales, y su último trabajo fue en la serie A muerte, estrenada en Apple TV+ en 2025.