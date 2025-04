Alan Cumming: "'The Traitors' es un experimento sociológico"

“The Traitors es un experimento sociológico que todos podemos presenciar”, así describe al programa ganador de tres premios Emmy Alan Cumming. Al actor, los productores le pidieron crear un personaje para conducir el espacio en el que 23 participantes compiten por miles de dólares. “No hubo ningún reto más allá de asegurarme de que mi personaje estuviera en sintonía con la estética de la producción, y creo que ha funcionado bastante bien”, declara en entrevista a la que tuvo acceso La República.

Cumming, de la serie The Good Wife, acaba de confirmar su regreso al universo de Marvel. Hace 22 años fue Nightcrawler (Rondador Nocturno) en X-Men y volverá al papel en Avengers: Doomsday. “Voy a Londres el domingo. La preproducción empieza pronto”, dijo a NBC. Con la ayuda de la tecnología, su transformación en el superhéroe sería menos complicada. “Antes, todos los tatuajes se hacían a mano y ahora hay todas estas pequeñas ‘cosas’ que te pegan. Es un cambio de juego”.

Por estos días, lo vemos en televisión a través de Universal + en The Traitors, un sintonizado formato que desconocía el actor. “El mundo de los reality shows de competición era completamente desconocido para mí, así que fue un reto en sí mismo: ¡adentrarme en un nuevo mundo y en lo desconocido! Pero siempre me ha encantado probar cosas nuevas, ir a contracorriente y ser un poco inconformista, sobre todo cuando siento una conexión con quienes me lo han pedido y se entusiasman con la novedad. En cierto modo, hice algo bastante subversivo al interpretar a alguien que presenta un reality”.

El programa fue filmado en el castillo Ardross, en Escocia. Cumming tiene una habitación, viste de traje cada día y la locación funciona como una especie de burbuja. “Les comenté a los productores que parecía que querían que fuera como un villano de James Bond, acariciando a mi mascota, y de ahí surgió la idea de que Lala (su mascota) participara”, comenta. “Estar en Ardross realmente realza la experiencia. Estamos aislados del resto del mundo”.

Su versión original es de Holanda y el actor sostiene que quedó “obsesionado” con el proyecto. “Creo que el poder del juego es enorme y puede trascender los subtítulos y las barreras del idioma”.

¿Por qué crees que este reality ha tenido repercusión en el público?

Creo que es un reality sobre la condición humana: mentimos todos los días de nuestra vida, pero son pequeñas mentiras, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo son. Lo emocionante de The Traitors es que podemos ver a personas obligadas a mentir y ser testigos de lo bien que lo hacen, así como del daño que les supone hacerlo. Podemos imaginar lo que se siente al ser tan traicioneros y juzgar a la gente por sus acciones. Creo que es este aspecto voyerista lo que hace que el juego sea tan especial. Nosotros lo sabemos, pero los demás jugadores no, y, por lo tanto, somos cómplices. No estoy seguro de si los latinoamericanos son más propensos al engaño y la traición que el resto del mundo, pero sé que son apasionados, ¡así que seguro que eso ayuda!