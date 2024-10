El famoso cantante de pop Juanes se ha vuelto viral en las redes sociales tras sorprender a una de sus fanáticas luego de su concierto en Oklahoma, Estados Unidos, la noche del sábado 26 de octubre. El video en tendencia, compartido desde su cuenta en X (antes conocida como Twitter), está generando miles de reacciones y comentarios.

En el clip de 50 segundos, se puede ver al artista colombiano sorprender a una seguidora que cantaba con entusiasmo su icónica canción ‘Es por ti’ mientras conducía un auto rojo por las calles de la ciudad. Justo al detenerse en un semáforo, Juanes le pide a su conductor que se acerque al vehículo de la fan. En ese instante, baja la ventanilla y ocurre lo impensado.

Juanes canta a dúo con su fanática

“Iba saliendo de nuestro concierto, vi a esta chica cantando ‘Es por ti’ en su carro y decidí acercarme y cantar con ella”, escribió Juanes en la publicación de su video que compartió en sus redes sociales. En las imágenes, se ve al cantante colombiano bajar el vidrio de su auto y unirse al canto de la fan, quien inicialmente no lo reconoce por la sorpresa.

El momento se vuelve aún más emocionante cuando, después de unos segundos, la seguidora se da cuenta de quién está a su lado. La emotividad es tal que, tras un grito de desesperación, sale rápidamente de su vehículo y se acerca a Juanes para pedirle un abrazo, un gesto que el artista acepta con una sonrisa.

La mujer se abalanzó hacia Juanes al momento de reconocerlo. Foto: x

“Juanes, eres Juanes, por favor, no lo puedo creer, no lo puedo creer Juanes, Ay Dios mío, no lo puedo creer”, replicaba a cada momento la mujer al mismo tiempo que no dejaba de abrazar al colombiano. Mientras Juanes saludaba a la emocionada fan, el hombre que parece ser su pareja no pierde la oportunidad: sale rápidamente del auto y se dirige hacia el cantante para estrecharle la mano. “Parcero, que concierto, que elegancia Juanes”, dijo.

Fan besó a Juanes de la emoción al verlo

La fanática, sin pensarlo dos veces, comenzó a grabar el increíble encuentro mientras le agradecía a Juanes por la inolvidable noche que le había regalado. En medio de la emoción, le dio un beso en la mano al artista, quien recibió el gesto de buena manera. “Íbamos saliendo ayer de nuestro show en Oklahoma City y pasó esto, gracias a todos mis fans, los amo”, escribió Juanes en sus redes sociales, cuyo nombre es Juan Esteban Aristizábal Vásquez.

El video compartido por el músico acumuló miles de "Me Gusta" en todas sus plataformas en cuestión de horas. Los comentarios no se hicieron esperar, destacando tanto el emotivo gesto de Juanes como la gran admiración que la fan sentía por el artista colombiano.

Fanática besó la mano de Juanes. Foto: X

“Definitivamente, Dios tiene a sus favoritos”, “Es el mejor video del mundo”, “Juanes me hace eso y yo me monto en su carro, así me multen”, “qué linda reacción la de ella, eme dieron escalofríos y todo, gracias por compartir momentos como este”, “esa sería mi reacción más normal”, “que grande la emoción de esa chica, que viva la música”, “por eso eres el mejor”, “Juanes eso solo lo haces tú”, fueron algunos comentarios que hicieron los usuarios.