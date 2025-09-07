En un contexto donde las especulaciones sobre su vida personal han crecido, Lamine Yamal, joven promesa del fútbol español, ha dejado claro que su relación con la cantante argentina Nicki Nicole sigue en pie. A pesar de los rumores que circulan en redes sociales, el futbolista ha optado por un gesto que habla más que mil palabras: su fondo de pantalla, donde aparece la artista, es prueba confirmatoria de su amor.

La situación se intensificó cuando un video falso comenzó a circular, en el que supuestamente Yamal anunciaba el fin de su relación durante una conferencia de prensa. Sin embargo, su compañero en la Selección de España, Nicolás Williams, compartió un video en Instagram que muestra a joven con su celular en mano, revelando la imagen de la argentina como fondo de pantalla. “Mi chaval está in love”, escribió Williams, confirmando así el buen momento que atraviesa la pareja.

¿Por qué se especuló que Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron?

Las especulaciones sobre el fin de la relación comenzaron a crecer cuando Lamine Yamal, quien recientemente cumplió 18 años, eliminó de su cuenta de Instagram las fotos junto a Nicki Nicole.

Este cambio, sumado a la modificación de su foto de perfil a una imagen con fondo negro, alimentó aún más las dudas sobre su situación sentimental. Sin embargo, el gesto del futbolista ha dejado claro que el amor no tiene edad, a pesar de la diferencia de seis años entre ambos.

¿Cómo nació el amor entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

La historia de amor entre Nicki Nicole y Lamine Yamal comenzó a tomar forma tras la celebración del cumpleaños del futbolista, donde la cantante fue una de las invitadas. Desde entonces, han sido vistos juntos en diversas ocasiones, incluyendo un paseo en Mónaco, donde la artista lució una camiseta del joven futbolista.

La relación se oficializó cuando Yamal compartió una publicación en sus redes sociales, donde se les ve juntos, tomados de la mano, celebrando el cumpleaños de Nicki con un enorme ramo de rosas rojas.