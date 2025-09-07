HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     
Entretenimiento

Lamine Yamal presume tierna foto con Nicki Nicole en el fondo de pantalla de su celular y apaga los rumores de ruptura

Futbolista Lamine Yamal desmiente rumores sobre el fin de su relación con Nicki Nicole, mostrando su amor a través de un gesto significativo. Un video viral falso no logró opacar el romance entre ambos.

Lamine Yamal es una de las figuras del fútbol mundial. Foto: Composición LR/Instagram.
Lamine Yamal es una de las figuras del fútbol mundial. Foto: Composición LR/Instagram.

En un contexto donde las especulaciones sobre su vida personal han crecido, Lamine Yamal, joven promesa del fútbol español, ha dejado claro que su relación con la cantante argentina Nicki Nicole sigue en pie. A pesar de los rumores que circulan en redes sociales, el futbolista ha optado por un gesto que habla más que mil palabras: su fondo de pantalla, donde aparece la artista, es prueba confirmatoria de su amor.

La situación se intensificó cuando un video falso comenzó a circular, en el que supuestamente Yamal anunciaba el fin de su relación durante una conferencia de prensa. Sin embargo, su compañero en la Selección de España, Nicolás Williams, compartió un video en Instagram que muestra a joven con su celular en mano, revelando la imagen de la argentina como fondo de pantalla. “Mi chaval está in love”, escribió Williams, confirmando así el buen momento que atraviesa la pareja.

PUEDES VER: ¿Cuántos años tiene Lamine Yamal y cuál es la diferencia de edad con Nicki Nicole?

lr.pe

¿Por qué se especuló que Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron?

Las especulaciones sobre el fin de la relación comenzaron a crecer cuando Lamine Yamal, quien recientemente cumplió 18 años, eliminó de su cuenta de Instagram las fotos junto a Nicki Nicole.

Este cambio, sumado a la modificación de su foto de perfil a una imagen con fondo negro, alimentó aún más las dudas sobre su situación sentimental. Sin embargo, el gesto del futbolista ha dejado claro que el amor no tiene edad, a pesar de la diferencia de seis años entre ambos.

PUEDES VER: Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el cumpleaños 25 de la cantante argentina con una romántica foto

lr.pe

¿Cómo nació el amor entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

La historia de amor entre Nicki Nicole y Lamine Yamal comenzó a tomar forma tras la celebración del cumpleaños del futbolista, donde la cantante fue una de las invitadas. Desde entonces, han sido vistos juntos en diversas ocasiones, incluyendo un paseo en Mónaco, donde la artista lució una camiseta del joven futbolista.

La relación se oficializó cuando Yamal compartió una publicación en sus redes sociales, donde se les ve juntos, tomados de la mano, celebrando el cumpleaños de Nicki con un enorme ramo de rosas rojas.

Notas relacionadas
Marcos López no teme al duelo contra Lamine Yamal en Champions League: "Hay que tomarlo con personalidad"

Marcos López no teme al duelo contra Lamine Yamal en Champions League: "Hay que tomarlo con personalidad"

LEER MÁS
Barcelona no pasó del empate ante el Rayo Vallecano por LaLiga

Barcelona no pasó del empate ante el Rayo Vallecano por LaLiga

LEER MÁS
¿Quién es Nicki Nicole, cuántos años tiene y cómo se hizo famosa la actual novia de Lamine Yamal?

¿Quién es Nicki Nicole, cuántos años tiene y cómo se hizo famosa la actual novia de Lamine Yamal?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

LEER MÁS
Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre se gradúa en prestigiosa escuela de Londres y celebra a lo grande

Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre se gradúa en prestigiosa escuela de Londres y celebra a lo grande

LEER MÁS
¿Dónde ver los MTV VMAs 2025 gratis online, canales y a qué hora inicia la transmisión de los ganadores de los Video Music Awards en vivo?

¿Dónde ver los MTV VMAs 2025 gratis online, canales y a qué hora inicia la transmisión de los ganadores de los Video Music Awards en vivo?

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
Christian Cueva impacta al someterse a retoque estético en el rostro para lucir joven: Pamela Franco lo acompañó

Christian Cueva impacta al someterse a retoque estético en el rostro para lucir joven: Pamela Franco lo acompañó

LEER MÁS
'El valor de la verdad': todas las preguntas que respondió Samahara Lobatón

'El valor de la verdad': todas las preguntas que respondió Samahara Lobatón

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Entretenimiento

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Giorgio Armani: esta es la fortuna y herencia que deja el famoso diseñador de moda tras su muerte

Cazzu revela que Christian Nodal no la autoriza viajar con Inti desde hace un año: “Tenemos el control sobre ti y tu hija”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota