¿Ahora? Donald Trump lanza una excéntrica amenaza a Chicago usando IA y parodiando a una película de guerra

En medio de las protestas en contra del despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., el presidente Donald Trump usó su cuenta oficial de Truth Social para seguir amenazando a la ciudad de Chicago con aplicar la misma medida. Para ello, se valió de la inteligencia artificial, que convirtió al mandatario en el protagonista de un clásico del cine de los 70.

"Chipocalypse Now" es el texto que acompaña a la imagen, parodiando al filme bélico de Francis Ford Coppola 'Apocalypse Now'. Con este post, el presidente mantiene en claro sus intenciones de promover el despliegue de agentes federales en varias ciudades del país, pese a que hoy se convocó a la marcha 'Somos Todos D.C.' y los representantes de estas urbes amenazan con llevar el caso y a Trump a los tribunales.

¿Qué decía el mensaje de Donald Trump en su publicación de Truth Social?

En su cuenta oficial de Truth Social, su propia red social, Donald Trump mandó un excéntrico mensaje a la ciudad de Chicago. En el post llama la atención una imagen del mandatario sentando en lo que parece ser la orilla de una isla, con un look similar al Teniente Coronel 'Bill' Kilgore mientras una ciudad parecida a la de Illinois ve como unos helicópteros entran. Esta imagen realizada con IA es acompañada de un pequeño pero tenso comunicado.

"Amo el olor de las deportaciones por las mañanas...Chicago está a punto de averiguar por qué se llama el Departamento de Guerra", escribió el mandatario. Cabe recordar que el personaje que el presidente está personificando es aficionado a la guerra que los personajes viven, tomándola incluso como su propio hogar.

Así es la publicación completa de Trump anunciando que planea el despliegue de tropas en Chicago. Foto: Truth Social

El Departamento de Guerra de EE.UU.

Esta publicación se da luego de que Donald Trump, a través del secretario de defensa Pete Hegseth, anunció el pasado 5 de septiembre que El Pentágono sería renombrado como el 'Departamento de Guerra'. Según el representante, este cambio se da debido a un contexto histórico, ya que ese fue su nombre original cuando se fundó. "Y este país ganó todas las grandes guerras después de eso, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial", concluyó.

Las declaraciones se dieron en medio de la creciente tensión entre EE.UU. y Venezuela, donde Trump ha acusado a Maduro de ser el líder del 'Cartel de los soles'. Con esta publicación, el presidente le estaría 'declarando la guerra' a Chicago, amenazando con hacer la medida a la ciudad que él mismo denominó como 'la capital de la delincuencia'.