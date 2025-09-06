HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

¿Ahora? Donald Trump lanza una excéntrica amenaza a Chicago usando IA y parodiando a una película de guerra

Esta amenaza ocurre en medio de protestas en Washington D.C. y ante la creciente tensión entre Venezuela y EE.UU.

El presidente Donald Trump lanzó una amenaza directa pero excéntrica para la ciudad de Chicago.
El presidente Donald Trump lanzó una amenaza directa pero excéntrica para la ciudad de Chicago. | Foto: Composición LR

En medio de las protestas en contra del despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., el presidente Donald Trump usó su cuenta oficial de Truth Social para seguir amenazando a la ciudad de Chicago con aplicar la misma medida. Para ello, se valió de la inteligencia artificial, que convirtió al mandatario en el protagonista de un clásico del cine de los 70.

"Chipocalypse Now" es el texto que acompaña a la imagen, parodiando al filme bélico de Francis Ford Coppola 'Apocalypse Now'. Con este post, el presidente mantiene en claro sus intenciones de promover el despliegue de agentes federales en varias ciudades del país, pese a que hoy se convocó a la marcha 'Somos Todos D.C.' y los representantes de estas urbes amenazan con llevar el caso y a Trump a los tribunales.

PUEDES VER: Puerto Rico acusa al régimen de Maduro de inundar la isla con drogas y respalda la ofensiva militar de EE. UU. en el Caribe

lr.pe

¿Qué decía el mensaje de Donald Trump en su publicación de Truth Social?

En su cuenta oficial de Truth Social, su propia red social, Donald Trump mandó un excéntrico mensaje a la ciudad de Chicago. En el post llama la atención una imagen del mandatario sentando en lo que parece ser la orilla de una isla, con un look similar al Teniente Coronel 'Bill' Kilgore mientras una ciudad parecida a la de Illinois ve como unos helicópteros entran. Esta imagen realizada con IA es acompañada de un pequeño pero tenso comunicado.

"Amo el olor de las deportaciones por las mañanas...Chicago está a punto de averiguar por qué se llama el Departamento de Guerra", escribió el mandatario. Cabe recordar que el personaje que el presidente está personificando es aficionado a la guerra que los personajes viven, tomándola incluso como su propio hogar.

Así es la publicación completa de Trump anunciando que planea el despliegue de tropas en Chicago. Foto: Truth Social

Así es la publicación completa de Trump anunciando que planea el despliegue de tropas en Chicago. Foto: Truth Social

PUEDES VER: Modi responde a los aranceles de Trump a India con un mensaje conciliador: “Tenemos una asociación estratégica positiva”

lr.pe

El Departamento de Guerra de EE.UU.

Esta publicación se da luego de que Donald Trump, a través del secretario de defensa Pete Hegseth, anunció el pasado 5 de septiembre que El Pentágono sería renombrado como el 'Departamento de Guerra'. Según el representante, este cambio se da debido a un contexto histórico, ya que ese fue su nombre original cuando se fundó. "Y este país ganó todas las grandes guerras después de eso, incluida la Primera y la Segunda Guerra Mundial", concluyó.

Las declaraciones se dieron en medio de la creciente tensión entre EE.UU. y Venezuela, donde Trump ha acusado a Maduro de ser el líder del 'Cartel de los soles'. Con esta publicación, el presidente le estaría 'declarando la guerra' a Chicago, amenazando con hacer la medida a la ciudad que él mismo denominó como 'la capital de la delincuencia'.

Notas relacionadas
EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

LEER MÁS
Por un 'D.C. Libre': Miles asisten a la protesta en contra del despliegue de tropas federales lideradas por Trump

Por un 'D.C. Libre': Miles asisten a la protesta en contra del despliegue de tropas federales lideradas por Trump

LEER MÁS
Modi responde a los aranceles de Trump a India con un mensaje conciliador: “Tenemos una asociación estratégica positiva”

Modi responde a los aranceles de Trump a India con un mensaje conciliador: “Tenemos una asociación estratégica positiva”

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Latina en EEUU advierte cuál es el error más común al renovar la Green Card que puede costar la residencia permanente

Latina en EEUU advierte cuál es el error más común al renovar la Green Card que puede costar la residencia permanente

LEER MÁS
EEUU impone detención obligatoria sin fianza a millones de inmigrantes en proceso de deportación

EEUU impone detención obligatoria sin fianza a millones de inmigrantes en proceso de deportación

LEER MÁS
Juez en EEUU frena orden de Trump y restituye el TPS para miles de inmigrantes venezolanos y haitianos

Juez en EEUU frena orden de Trump y restituye el TPS para miles de inmigrantes venezolanos y haitianos

LEER MÁS
En Chicago suspenden festejos de la independencia de México ante amenazas de Trump de desplegar tropas federales

En Chicago suspenden festejos de la independencia de México ante amenazas de Trump de desplegar tropas federales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Liniers y la transgresión desde la ternura: “Si nos vamos del planeta y no hicimos esa cosa que nos gustaba es triste”

Streamer Milenka tomaría acciones legales contra reportera de ‘América Hoy’ por usar audio sin consentimiento: “¿Se puede denunciar?”

Joven con graves quemaduras llega a grifo a los segundos de incidente con fuego en Tingo María

USA

Latina en EEUU advierte cuál es el error más común al renovar la Green Card que puede costar la residencia permanente

EEUU impone detención obligatoria sin fianza a millones de inmigrantes en proceso de deportación

Juez en EEUU frena orden de Trump y restituye el TPS para miles de inmigrantes venezolanos y haitianos

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Gobierno de Boluarte continúa con amenazas de sacar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

¡Los tratados se respetan!: Carlincatura compara escenarios de los fallos de la Corte IDH y Corte de la Haya

Procuraduría pide levantar el secreto de las comunicaciones a periodista que investigó a hermano de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota