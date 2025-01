Pamela Anderson, reconocida como un ícono sexy de los años 90 por su papel en ‘Baywatch’, deslumbró en los Globos de Oro 2025 al aparecer sin una gota de maquillaje. La actriz, nominada a Mejor Actriz por su actuación en la película ‘The Last Show Girl’, se presentó en la alfombra roja con un elegante vestido negro diseñado por Oscar de la Renta, que incluía guantes de ópera a juego y una impresionante gargantilla de diamantes cultivados en laboratorio de la marca Pandora. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención fue su rostro natural y su radiante sonrisa, mientras caminaba junto a su hijo, Brandon Thomas Lee, antes del inicio de la ceremonia.

Pamela Anderson ha optado por un look natural sin maquillaje desde septiembre de 2023. En un giro audaz, decidió llevar su estilo personal a los Globos de Oro 2025, eligiendo su propio atuendo para la ceremonia. "Sin estilista, sin equipo de glamour, soy solo yo", declaró la exmodelo de 57 años a Marc Malkin de Variety durante su paso por la alfombra roja. Esta elección resalta su deseo de autenticidad y simplicidad en un evento donde la ostentación suele ser la norma.

¿Por qué Pamela Anderson decidió dejar de usar maquillaje?

En 2024, Pamela Anderson compartió su experiencia en una entrevista con el medio ‘Glamour’, donde habló sobre su elección de abandonar el uso de maquillaje. Desde 2023, la actriz ha adoptado la costumbre de asistir a eventos, reuniones y conferencias de prensa con el rostro al natural, marcando un contraste notable con su imagen de décadas anteriores, cuando era considerada un ícono de sensualidad.

“Este proceso es realmente empoderante”, dijo la norteamericana. “Sé que parece un poco loco. También estoy tratando de encontrarme a mí misma y quién soy, más o menos, debajo de todo y tratando de quitar las capas. Y somos mujeres o lo que sea, cualquiera, lo que parecemos debajo de la máscara todavía es lo suficientemente bueno para una portada de revista”, contó

Así lució Pamela Anderson a sus 57 años en la Red Carpet de los 'Globos de oro 2025'. Foto: E!

¿De qué trata ‘The Last Show Girl’, la película de Pamela Anderson como bailarina?

‘The Last Show Girl’, dirigida por Gia Coppola, nieta de Francis Ford Coppola, presenta a Pamela Anderson como una bailarina de los años 80 que enfrenta el ocaso de su exitosa carrera en Las Vegas. Su personaje debe despedirse de un cabaret que ocupó durante tres décadas. “No creo que hubiera podido interpretar este personaje si no hubiera tenido la vida que tuve, así que valió la pena. Si puedo seguir trabajando y usando estas luchas y desafíos… me sentiré bendecida”.

La película recorrió diversos festivales internacionales, debutando en el Festival de Toronto 2024 y continuando en San Sebastián. Su siguiente proyecto es ‘The Naked Gun’ junto a Liam Neeson. Además, se encuentra trabajando en ‘Rosebud Pruning’, un drama dirigido por Karim Anouz, en Barcelona, donde improvisan y ensayan en conjunto con actores como Elle Fanning y Riley Keough.