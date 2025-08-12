HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

La Vaca Lola llega por primera vez a Perú con un show infantil inolvidable: entradas, fecha y lugar del espectáculo

Este espectáculo infantil combina música, humor y un mensaje sobre el cuidado del medio ambiente. Con coreografías y canciones, La Vaca Lola promete una experiencia inolvidable para niños y familias.

El icónico personaje infantil La Vaca Lola se presentará por primera vez en Lima. Foto: difusión
La Vaca Lola, el icónico personaje infantil que ha cautivado a millones de niños en América Latina y el mundo, se presentará por primera vez en Lima con un show que promete ser una experiencia inolvidable. El evento está programado para el domingo 2 de noviembre en el Teatro del Colegio San Agustín, en San Isidro. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Este espectáculo infantil combina música, humor, efectos visuales y un mensaje de conciencia que fomenta el cuidado del medio ambiente y el respeto hacia los animales. A través de un montaje innovador, el escenario se transformará en un “mundo en las nubes” donde La Vaca Lola y sus amigos interactuarán con el público, interpretando coreografías llenas de energía y las canciones más queridas por los niños.

La Vaca Lola llega por primera vez a Perú con un show infantil inolvidable. Foto: difusión

PUEDES VER: Lara Campos, estrella infantil de Youtube, tuvo un cálido recibimiento en el Aeropuerto Jorge Chávez

¿Cómo será el show de La Vaca Lola?

Este espectáculo, producido por Toycantando y IDOS, tiene como objetivo divertir, reforzar valores y despertar la curiosidad de los engreídos de casa. Cada número musical y escénico ha sido diseñado para estimular la imaginación y transmitir mensajes positivos, en un entorno seguro y familiar. 

La puesta en escena contará con un gran despliegue técnico, que incluirá efectos especiales, escenografía de alto impacto, iluminación teatral y vestuarios coloridos. La experiencia está pensada para niños desde los 2 años, pero su diseño busca que toda la familia pueda disfrutarla. Cabe destacar que los menores de 18 años deberán asistir acompañados de un adulto responsable.

PUEDES VER: 'Caballeros, el show': el espectáculo que promete cautivar las noches limeñas este 2025

Entradas para el show de La Vaca Lola

Este espectáculo oficial de La Vaca Lola representa una oportunidad única para que las familias peruanas disfruten de un show que combina entretenimiento, arte y aprendizaje en un mismo escenario. El evento se realizará el domingo 2 de noviembre en el Teatro del Colegio San Agustín, en San Isidro. 

La preventa de entradas para el espectáculo lleno de magia e ilusión para los pequeñines se realizará este jueves 14 y viernes 15 de agosto a través de Joinnus con un 15% de descuento con tarjetas BBVA. La venta regular iniciará el 16 de agosto.

