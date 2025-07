El Parque de la Exposición en Lima fue testigo de un evento que marcó un hito en la música tailandesa en Perú: Jeff Satur, el cantante y compositor tailandés, ofreció un show inolvidable que dejó a su fiel grupo de seguidores, los 'Saturdays', emocionados y llenos de energía. Con su estilo único y una voz que atraviesa barreras lingüísticas y culturales, Jeff Satur se presentó por primera vez en Perú, y mostró su talento con una mezcla de géneros musicales que van desde el pop, el rock hasta el R&B.

Jeff Satur viajó más de 30 horas desde Tailandia para tocar en tierras peruanas. Un viaje largo que casi no iba a ser posible en su tour 'Red Giant', pero que al final logró materializarse gracias a que el propio músico decidió dar una oportunidad a las 'Saturdays' peruanas. El concierto hizo que el sueño de cientos de fanáticos de la cultura tailandesa pudiera ser posible.

Para una 'Saturday' ver por primera vez a Jeff Satur podría ser una de las experiencias más importantes de sus vidas. Muchas de las fans llegaron a tempranas horas de la mañana para formar filas y así lograr un buen lugar dentro del recinto. Por otro lado, el staff del fanclub oficial 'Jeff Satur Perú' tuvo un papel importante en la organización de los proyectos para el gran día: llevaron banners y 'photocards' para todos los fanáticos. Sin duda, el calor y cariño por Satur se sentía por todo el recinto del Parque de la Exposición.

Jeff Satur en Perú: el inicio de un viaje con 'Saturday'

Jeff Satur llegó en pleno invierno peruano y en un día lluvioso el cariño por 'Saturdays' se materializó con 'Rain wedding'. Sin embargo, la canción más esperada de la noche, además de una en español, fue 'Black tie'. ¿La Razón? La música tenía un propósito para los fans: lograr guardar silencio cuando Jeff termine de cantar la frase "be quiet". A diferencia de países como Chile o México que no pudieron cumplir con la meta, Perú logró el esperado 'fan project' terminando con un silencio absoluto dentro del recinto antes de que Satur siguiera cantando.

Otros de los temas que presentó con su banda fueron sus canciones sentimentales conocidas como 'Ghost' y 'Lost and found' que emocionaron a los asistentes del evento. Mientras que 'Ride or die' y 'Tell me your name' fueron las más movidas de la noche y que fueron cantadas al unísono por todos los fans.

El climax de su presentación llegó cuando inició a cantar 'Why don't you Stay', una de las canciones consentidas por el fandom y que pertenece a la banda sonora de la serie 'Kinn Porsche'. Varios de los asistentes corearon en voz alta las letras de la melodía que hizo famoso mundialmente a Jeff Satur.

"'Cause I (Porque yo)

Wanna stay (quiero estar)

On your side (contigo)

Even if the world come crashing down tonight (Incluso si el mundo se desploma esta noche)

We'll be fine (estaremos bien) "

Jeff Satur cantó 'Por amarte así' de Cristian Castro y aceptó ser el 'presidente' de Saturday

La noche esperaba con una sorpresa más para 'Saturdays'. Jeff Satur tomó el reto de aprenderse una canción solo para su fandom latino y escogió presentar en sus conciertos el famoso tema de Cristian Castro, 'Por amarte así'. Esta escena fue muy especial y emotivo para las fans que se encontraron cantando junto a su artista en su mismo idioma: el español.

Otro de los mejores momentos del show fue la interacción de Jeff Satur con las fans. Él notó una de las banderas peruanas que llevaban su figura con una banda presidencial y entre bromas preguntó que significa aquello. Las fans le respondieron que Jeff se había vuelto el presidente de Perú. ¿Yo soy el presidente? Ohh, lo siento, señora presidente. Pero solo seré presidente por una hora, ¿está bien? Digamos que soy el líder de 'Saturday'", mencionó Satur ante el pedido del fandom.