Todo está listo para el histórico concierto de Jeff Satur en Perú. El reconocido cantante, actor y compositor marcará un hito cultural al convertirse en el primer artista de Tailandia en presentarse en nuestro país, como parte de su tour 'redgiant'. Miles de fans, conocidos y conocidas como Saturday, vivirán una noche cargada de emoción en el Anfiteatro del Parque de la Exposición este martes 15 de julio de 2025, donde prometen entregar la voz y el alma junto a su ídolo favorito.

Al ritmo de canciones icónicas como 'Lost and Found', 'Back Tie' y la infaltable 'Why Don’t You Stay', Jeff Satur garantiza encender el escenario con un espectáculo visual y musical de alto nivel. Su estilo único y conexión con el público lo posicionan como uno de los actos más esperados del año.

¿Cuándo llega Jeff Satur a Perú?

El concierto de Jeff Satur en Perú está confirmado para el martes 15 de julio de 2025 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su tour 'redgiant'. Aunque su hora de llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez aún no ha sido anunciada oficialmente, los antecedentes en otros países ofrecen pistas importantes: en México y Brasil aterrizó un día antes del show, mientras que en Chile lo hizo el mismo día del evento.

En ese sentido, se recomienda a sus seguidores estar atentos a las actualizaciones en redes sociales y canales oficiales para no perderse ningún detalle de su tan esperado arribo a Lima.

¿Qué canciones interpretará Jeff Satur en Perú?: setlist completo

Con más de una década conquistando escenarios, Jeff Satur aterrizará en Perú para ofrecer un recorrido musical por los temas que lo consagraron como ícono asiático. Al igual que en sus presentaciones en Brasil, Chile y México, su concierto en Lima promete una selección potente y emotiva. A continuación, descubre el setlist de su espectáculo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición:

'Black Tie' 'Ride or Die' 'Lost & Found' 'Loop' 'Hide' 'Why Don't You Stay' 'Almost Over You' 'Dum Dum' 'Take Me to Church' 'Tell Me the Name' 'Por amarte así' (cover a Cristian Castro) 'Rain Wedding' 'Ghost' 'Stranger' 'Fade'.

¿Aún quedan entradas para el concierto de Jeff Satur en Perú?

Últimos boletos disponibles para Jeff Satur en Perú 2025. Si todavía no has asegurado tu ingreso al esperado concierto, puedes hacerlo a través de Teleticket. Aún hay entradas con precio regular en todas las zonas y descuentos exclusivos para Claro Club en dos sectores específicos. ¡No te quedes fuera de este histórico evento!

Full Experience VIP Work Shows: S/1.749 (regular)

S/1.749 (regular) Special Experience VIP Work Shows: S/1.059 (regular)

S/1.059 (regular) Regular VIP Work Shows: S/859 (regular)

S/859 (regular) Work Shows: S/579 (regular), S/480.60 (Conadis) y S/450 (Claro Club)

S/579 (regular), S/480.60 (Conadis) y S/450 (Claro Club) General: S/273 (regular) y S/220 (Claro Club).

Asimismo, en Teleticket también está disponible a S/118 el Hi-Touch, que te permitirá saludar personalmente a Jeff Satur. La única condición para adquirir este beneficio es haber comprado tu entrada a cualquier zona del evento.

¿A qué hora es la apertura de puertas y el concierto de Jeff Satur en Perú?

Recuerda que el horario de ingreso dependerá del tipo de entrada adquirida, ya que existen modalidades con acceso preferente y beneficios especiales. Por su parte, el concierto de Jeff Satur, ícono del pop tailandés, está programado para comenzar a las 8.00 p.m. del martes 15 de julio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.