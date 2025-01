Han pasado 15 años desde que Christian Benavides, talentoso actor cómico y el menor de los reconocidos hermanos Benavides, falleció dejando un hueco en el corazón de su familia y seguidores. Jorge Benavides, también conocido como ‘JB’, decidió rendirle homenaje a través de un emotivo video musicalizado con el tema 'Debí tirar más fotos', de Bad Bunny, en el que destaca la nostalgia y los recuerdos compartidos entre ambos.

El video incluye una recopilación de fotografías y momentos íntimos que reflejan el amor fraternal y el carisma que caracterizaba a Christian. Acompañado por las líneas de la canción: “Debí tirar más fotos de cuando te tuve…”, el homenaje tocó las fibras de quienes admiraban su trabajo y el de su familia en la industria del entretenimiento.

Jorge Benavides dedica emotivo video a su hermano Christian

Jorge Benavides, conocido por su exitoso programa 'JB en ATV', compartió este homenaje para conmemorar el legado de su hermano menor. En el emotivo video, Jorge incluyó imágenes de momentos compartidos y de su paso por producciones como 'JB noticias' y sketches humorísticos que marcaron una época en la televisión peruana.

El mensaje de la canción 'Debí tirar más fotos', que aborda el arrepentimiento de no haber apreciado más a las personas amadas en vida, resonó profundamente en los seguidores. Personalidades como Mónica Cabrejos también se sumaron al tributo. “Siempre me quedo con las risas interminables con mi Chris... la tristeza del no estar acá se apaga cuando recuerdo cuánto nos reímos juntos”, compartió la actriz y presentadora de televisión.

¿Quién fue Christian Benavides y de qué murió?

Christian Benavides fue un talentoso actor cómico peruano y el menor de los hermanos Benavides, conocidos por su gran aporte a la comedia televisiva. Desde joven demostró su carisma y creatividad al participar junto a Jorge en varios proyectos humorísticos. Uno de los programas más emblemáticos fue “JB noticias”, creado en 1994 y transmitido por Frecuencia Latina. Este programa parodiaba a figuras públicas y logró altos índices de audiencia, dando origen a personajes icónicos como el niño Arturito, el negro mama y la paisana Jacinta.

Sin embargo, la carrera de Christian se vio interrumpida en 2009 cuando fue diagnosticado con cáncer de estómago en un estado avanzado. A pesar de someterse a varios tratamientos, su salud se deterioró rápidamente. Finalmente, falleció el 8 de febrero de 2010 a los 36 años, rodeado de sus seres queridos en su domicilio.